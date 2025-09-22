Channeltrends  »  Novinky  »  LG přináší do Evropy umělou inteligenci na platformě ThinQ

LG přináší do Evropy umělou inteligenci na platformě ThinQ

LG ThinQ AI chytrá domácnost
Autor: LG
LG ThinQ AI posouvá klíčové produktové technologie společnosti LG díky umělé inteligenci a analýze údajů o používání.

Společnost LG Electronics oznámila, že na evropském trhu zahájila novou éru práce s chytrými domácími spotřebiči a zavádí svou platformu umělé inteligence LG ThinQ AI.

Platforma LG ThinQ AI nově integruje služby ThinQ UP a ThinQ Care a poskytuje personalizované, neustále se vyvíjející ovládání a proaktivní správu chytrých spotřebičů. LG začne zavádět platformu ThinQ AI na klíčových evropských trzích v průběhu září.

Díky funkcím založeným na umělé inteligenci, jako jsou průběžné, přizpůsobené aktualizace a inteligentní optimalizace výkonu na základě chování uživatelů, LG ThinQ AI si klade za cíl zvyšovat celkovou kvalitu používání chytrých spotřebičů a posílit postavení společnosti LG na evropském trhu s řešeními pro domácnost, které využívají AI.

Chytré funkce, spokojená domácnost

Základním prvkem platformy je ThinQ UP, který umožňuje kompatibilním spotřebičům získávat nové funkce prostřednictvím aktualizací softwaru. Doplňkem k tomu je ThinQ Care, který poskytuje proaktivní podporu a předvídá potenciální poruchy nebo problémy ještě předtím, než k nim dojde.

Na základě rozsáhlých údajů o používání dokáže inteligentní diagnostika odhalit i drobné problémy a nabídnout zákazníkům jednoduchá řešení. Zvyšuje se tak mimo jiné spolehlivost produktů a uživatelé budou vědět, že jejich produkty mají nejnovější aktualizace a jsou v pořádku.

ThinQ AI také reaguje na požadavky spotřebitelů, kteří chtějí brát ohled na životní prostředí, vyžadují u produktů vysokou energetickou účinnost, nízkou spotřebu a snadné používání. Například v segmentu praček pomáhá režim úspory energie snížit spotřebu energie v domácnosti, zatímco chladničky těží z režimu AI Saving Mode, který inteligentně snižuje spotřebu energie.

Mezi další funkce zaměřené na pohodlí patří Fresh Keeper, který zabraňuje zmačkání nebo zapáchání prádla ponechaného v pračce, a připomenutí čištění vany pro udržení hygieny. Mezi funkce chladničky patří Night View, která v noci upravuje jas displeje, a systém Smart Fill, který umožňuje dávkovači vody přesně nalévat.

Do budoucna plánuje společnost LG dodávat stabilní průběžné aktualizace funkcí ThinQ UP specifických pro daný region. Navíc se chce LG inspirovat přímo zpětnou vazbou od zákazníků. Prostřednictvím funkce Share Your Ideas v aplikaci ThinQ mohou uživatelé navrhovat nové funkce, které mohou být naprogramovány do skutečných aktualizací.

Po evropském uvedení na trh v tomto měsíci bude společnost LG postupně rozšiřovat dostupnost služby ThinQ UP po celém světě.

Zdroj: LG Electronics

