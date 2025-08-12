Channeltrends  »  Novinky  »  LG uvádí první monitor 5K2K na světě UltraFine 40WT95UF s rozhraním Thunderbolt 5

LG uvádí první monitor 5K2K na světě UltraFine 40WT95UF s rozhraním Thunderbolt 5

redakce
Včera
LG UltraFine 40WT95UF
Společnost LG Electronics (LG) posiluje svou přítomnost na B2B trhu uvedením prémiového monitoru LG UltraFine 40WT95UF pro potřeby odvětví náročných na zpracování dat, jako jsou finance a IT.
  • Výrobce: LG
  • Distributoři ČR: 100MEGA Distribution, AT Computers, eD´ system Czech, SWS
  • Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
  • Více informací: www.LGnewsroom.com

Nový UltraFine, navržený pro zvýšení produktivity, je prvním 5K2K (5120 × 2160) monitorem na světě, který podporuje Thunderbolt 5. Je vybaven 40palcovou obrazovkou s vysokou obnovovací frekvencí a řadou možností multitaskingu a konektivity.

Profesionálové v oblasti financí a IT se často potýkají s omezeními standardních displejů při zpracování velkých objemů dat nebo při přepínání mezi aplikacemi. LG UltraFine 40WT95UF řeší tyto problémy svou velkou 40palcovou obrazovkou a poměrem stran 21:9, které nabízejí velkorysý digitální pracovní prostor. Rozsáhlý displej monitoru, kombinovaný s jeho ultra vysokým rozlišením a řadou užitečných funkcí pro organizaci obrazovky, poskytuje vizuální přesnost a flexibilitu, které uživatelům pomáhají pracovat efektivněji a účinněji.

Model 40WT95UF nabízí funkce Picture-in-Picture a Picture-by-Picture, které uživatelům poskytují výhody multitaskingu nastavení dvou monitorů, aniž by zabíraly tolik místa na stole. Finanční analytici mohou současně prohlížet rozsáhlé soubory dat, aplikační panely a grafy trhu, zatímco IT specialisté – ať už ve vývoji softwaru, systémové integraci nebo mediálních službách – mohou využít rozšířený prostor obrazovky a pokročilé funkce k prohlížení dlouhých řádků kódu, správě složitých časových os návrhů a provádění hloubkové analýzy obsahu.

5K2K displej je vybaven technologií LG IPS Black a podporuje obnovovací frekvenci 120 Hz a AMD FreeSync Premium, což zajišťuje čistotu, kontrast, přesnost barev a plynulý pohyb. Tyto funkce dělají z 40WT95UF ideální volbu pro finanční analýzu v reálném čase, stejně jako pro vysoce přesnou vizuální práci, jako je kódování, grafický design a tvorba obsahu.

Jako první monitor 5K2K s technologií Thunderbolt 5 na světě umožňuje rychlé přenosové rychlosti dat až 80 Gb/s, snadné připojení k výkonným periferiím a nabíjení notebooku. To vše prostřednictvím jediného kabelu, bez potřeby samostatného napájecího adaptéru. Pro bezproblémovou integraci zařízení je nový monitor vybaven také rozsáhlým výběrem portů, včetně USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort 2.1 a RJ45, které společně poskytují zážitek podobný vestavěnému USB hubu. Navíc podpora řetězení pomáhá snižovat nepořádek s kabely, což vede k čistšímu a organizovanějšímu pracovnímu prostoru.

