LG uvádí první monitor 5K2K na světě UltraFine 40WT95UF s rozhraním Thunderbolt 5

- Výrobce: LG
- Distributoři ČR: 100MEGA Distribution, AT Computers, eD´ system Czech, SWS
- Distributoři SR: 100Mega Slovakia, ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia
- Více informací: www.LGnewsroom.com
Nový UltraFine, navržený pro zvýšení produktivity, je prvním 5K2K (5120 × 2160) monitorem na světě, který podporuje Thunderbolt 5. Je vybaven 40palcovou obrazovkou s vysokou obnovovací frekvencí a řadou možností multitaskingu a konektivity.
Profesionálové v oblasti financí a IT se často potýkají s omezeními standardních displejů při zpracování velkých objemů dat nebo při přepínání mezi aplikacemi. LG UltraFine 40WT95UF řeší tyto problémy svou velkou 40palcovou obrazovkou a poměrem stran 21:9, které nabízejí velkorysý digitální pracovní prostor. Rozsáhlý displej monitoru, kombinovaný s jeho ultra vysokým rozlišením a řadou užitečných funkcí pro organizaci obrazovky, poskytuje vizuální přesnost a flexibilitu, které uživatelům pomáhají pracovat efektivněji a účinněji.
Model 40WT95UF nabízí funkce Picture-in-Picture a Picture-by-Picture, které uživatelům poskytují výhody multitaskingu nastavení dvou monitorů, aniž by zabíraly tolik místa na stole. Finanční analytici mohou současně prohlížet rozsáhlé soubory dat, aplikační panely a grafy trhu, zatímco IT specialisté – ať už ve vývoji softwaru, systémové integraci nebo mediálních službách – mohou využít rozšířený prostor obrazovky a pokročilé funkce k prohlížení dlouhých řádků kódu, správě složitých časových os návrhů a provádění hloubkové analýzy obsahu.
5K2K displej je vybaven technologií LG IPS Black a podporuje obnovovací frekvenci 120 Hz a AMD FreeSync Premium, což zajišťuje čistotu, kontrast, přesnost barev a plynulý pohyb. Tyto funkce dělají z 40WT95UF ideální volbu pro finanční analýzu v reálném čase, stejně jako pro vysoce přesnou vizuální práci, jako je kódování, grafický design a tvorba obsahu.
Jako první monitor 5K2K s technologií Thunderbolt 5 na světě umožňuje rychlé přenosové rychlosti dat až 80 Gb/s, snadné připojení k výkonným periferiím a nabíjení notebooku. To vše prostřednictvím jediného kabelu, bez potřeby samostatného napájecího adaptéru. Pro bezproblémovou integraci zařízení je nový monitor vybaven také rozsáhlým výběrem portů, včetně USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort 2.1 a RJ45, které společně poskytují zážitek podobný vestavěnému USB hubu. Navíc podpora řetězení pomáhá snižovat nepořádek s kabely, což vede k čistšímu a organizovanějšímu pracovnímu prostoru.
Zdroj: LG