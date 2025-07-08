Limitované edice USB flash disků Sandisk s motivy Šmoulů

- Výrobce: Sandisk
- Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, Tech Data Distribution
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia, ELKO Computers, Tech Data Distribution SK
Ukládejte, sdílejte a předvádějte šmoulí styl se třemi novými USB flash disky SanDisk Smurfs v limitované edici Ať už je to Šmoula Koumák, Šmoulinka nebo Taťka Šmoula, pro každého, kdo si nosí kus šmoulího světa uvnitř sebe, se najde disk. Při nákupu disků s tématikou Šmoulů získáte navíc kód pro videohru The Smurfs: Mission Vileaf. Disky jsou k dispozici s kapacitou až 256 GB, pro rychlý přenos velkých souborů nabízí rychlost čtení až 130 MB/s.
Pro nadšené hráče a zaryté fanoušky Fortnite jsou určeny USB flash disky SanDisk Fortnite Edition a konkrétně Peely Edition, jako součást speciální kolekce úložných řešení s ikonickými postavami Fortnite. Tento disk nabízí s nákupem i možnost získat exkluzivní obal pro oslavu vítězství ve hře a poskytuje kapacitu až 256 GB.
Pro ty, kteří potřebují kapacitu až 2 TB a stále chtějí reprezentovat svou oblíbenou postavu z Fortnite, je přenosný SSD disk SanDisk Fortnite Portable SSD, Peely Edition perfektním společníkem.
Zdroj: Sandisk