Logitech představil nálož herních novinek Logitech G

- Výrobce: Logitech
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, SWS, TD SYNNEX, ALSO
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system, SWS SK, TD SYNNEX
- Cena: dle modelu
- Více informací: http://logitech.com
Bezdrátový herní headset LOGITECH G ASTRO A20 X LIGHTSPEED s PLAYSYNC AUDIO
Cena: 4 999 Kč
Headset Logitech G ASTRO A20 X LIGHTSPEED s technologií PLAYSYNC Audio je navržen pro hráče na více platformách (včetně konzolí), jejichž vášeň pro hraní se odráží v celém jejich životě. A20 X spojuje jednoduchost „plug-and-play“ s prémiovými funkcemi, které posouvají napříč platformami herní zážitek na vyšší úroveň.
Designově vychází headset A20 X z oblíbeného pohodlného modelu G522, ale přináší inovativní a ikonické technologie, kterými je Logitech G proslulý. Nový, lehký design A20 X je optimalizovaný k dlouhodobému nošení a s technologií PLAYSYNC AUDIO je určený ke skutečně pohlcujícímu a přizpůsobitelnému zážitku. Díky mobilní aplikaci a také možnostem úpravy RGB podsvícení můžou i hráči na konzolích libovolně personalizovat a prezentovat svůj jedinečný styl s nekonečnými možnostmi kreativity.
Klávesnice LOGITECH G515 RAPID TKL Low-Profile Analog Gaming Keyboard
Cena: 4 199 Kč
Nejnovějším přírůstkem proslulé řady Logitech 5 je herní klávesnice G515 RAPID TKL. Navržena je pro hráče, kteří vyžadují rychlost a přesnost. Kompaktní ultratenký profil spojuje s pokročilou technologií magneto-analogových spínačů s bleskurychlou odezvou, nastavitelnou aktivací a bezkonkurenční kontrolou.
Díky funkcím RAPID TRIGGER pro dynamickou aktivaci, MULTI‑POINT ACTION pro vykonání více příkazů jedinou klávesou a KEY PRIORITY umožňuje G515 RAPID TKL hráčům vyladit každý stisk přesně podle jejich herního stylu. Nízkoprofilové magnetické spínače zajišťují plynulý, krátký zdvih kláves ze zesíleného PBT, které poskytují dlouhodobé pohodlí a vysokou odolnost i během těch nejnáročnějších herních maratonů. Vícevrstvé odhlučnění, horní kryt z nerezové oceli a prémiové zpracování vytvářejí spolehlivý pocit také při psaní. S technologií LIGHTSYNC RGB a výkonnými možnostmi přizpůsobení v aplikaci G HUB, včetně profilů RAPID TRIGGER pro různé herní žánry, je G515 RAPID TKL navržena, aby poskytla maximální výkon a osobní vyjádření. Když hra vyžaduje složitou odezvu, budete mít plnou kontrolu na dosah konečků prstů.
Bezdrátový herní headset LOGITECH G321 LIGHTSPEED
Cena: 1 699 Kč
Bezdrátový headset G321 LIGHTSPEED je připravený ihned po vybalení z krabice. Je navržen pro hráče, kteří chtějí posunout svůj herní zážitek na vyšší úroveň. Headset G321 spojuje proslulou technologii Logitech G s pohlcujícím zvukem a univerzální funkčností pro každodenní použití – ať už jde o hraní her, poslech hudby nebo sledování videí.
Kvůli dlouhým herním maratonům je G321 vybaven silným polstrováním hlavového mostu a náušníky z paměťové pěny potaženými vysoce elastickou pletenou tkaninou, které zajišťují plynulé nastavení a bezpečné usazení u většiny velikostí hlavy. Lehká konstrukce vám umožní zůstat soustředění a v pohodlí celé hodiny. Výkonný výklopný mikrofon s frekvenčním rozsahem 16 kHz a funkcí „flip‑to‑mute“ zaručí křišťálově čistou komunikaci a ztlumení jediným pohybem. Ideální volba pro hráče, kteří chtějí svůj herní zážitek posunout na maximum
LOGITECH G PRO X SUPERLIGHT 2c LIGHTSPEED
Cena: 4 499 Kč
Nabízí stejnou herní přesnost jako PRO X SUPERLIGHT 2, ale v kompaktnějším provedení. Herní myš PRO X SUPERLIGHT 2c je navržena pro hráče, kteří preferují menší myši. Navzdory menším rozměrům přináší špičkový výkon díky revolučnímu senzoru HERO 2, navrženému k sledování rychlostí až 888 IPS a s rozlišením až 44 000 DPI. Tento senzor zajišťuje spolehlivou přesnost i při nadzvednutí nebo naklonění myši, zatímco LIGHTFORCE Hybrid Switches garantují bleskovou odezvu a jasnou hmatovou zpětnou vazbu pro profesionální herní nasazení.
S hmotností pouhých 53 g nabízí tato myš výjimečnou rychlost, obratnost a pohodlí. Je vybavena špičkovými funkcemi, jako jsou 8kHz polling rate, akcelerace 88G a kompatibilita se systémem bezdrátového nabíjení POWERPLAY. Nechybí ani konektivita USB‑C a působivá výdrž baterie až 95 hodin nepřetržitého hraní, což zajišťuje dlouhé a plynulé herní seance.
LOGITECH G PRO X2 SUPERSTRIKE
Cena: 4 499 Kč
Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE není jen další herní myš – je to průlom v oblasti výkonu, který žádná jiná značka nemůže nabídnout. Díky patentované technologii SUPERSTRIKE tato inovace zcela redefinuje rychlost, přesnost a pocit z kliknutí. Vyvinutá ve spolupráci s elitními e-sportovými týmy, jako G2 Esports, NAVi a BLG, se nová PRO X2 SUPERSTRIKE už dnes používá v nejvyšším úrovni soutěží v CS2, Valorant a League of Legends.
Technologie SUPERSTRIKE (vyvinutá výhradně Logitech G) kombinuje induktivní analogové snímání s haptickou odezvou kliknutí v reálném čase. Je to natolik unikátní řešení, že mění způsob, jakým ti nejnáročnější hráči soutěží, a je nemožné ho napodobit. Technologie SUPERSTRIKE nahrazuje tradiční mikrospínače hlavních tlačítek herních myší vlastním HITS (Haptic Inductive Trigger System). Stanovuje nový standard v oblasti latence kliknutí kombinací nastavitelného aktivačního bodu a funkce rapid trigger s inovativním systémem haptické odezvy. Hráči si tak můžou nastavit aktivační bod hlavních tlačítek na libovolnou hodnotu, zatímco haptická odezva zajistí, že kliknutí pocítí přesně v okamžiku odeslání do PC.
První testy ukázaly zlepšení až o 30 ms v závislosti na způsobu stisku, což vedlo Capse (midlanera týmu G2) k přirovnání tohoto rozdílu k pocitu hraní na síti LAN versus na veřejných serverech. Aby byla univerzálnost maximální, nabízí systém SUPERSTRIKE 10 volitelných úrovní aktivace, takže si hráči můžou nastavit funkci levého i pravého hlavního tlačítka podle své role, strategie a hry.
PRO X2 SUPERSTRIKE má lehkou konstrukci vycházející z oblíbeného modelu SUPERLIGHT 2 (váží přibližně 65 g). Obsahuje také oceňovaný senzor HERO 2 od Logitech G s rychlostí sledování přes 888 IPS, submikronovou přesností a bezdrátovou technologii LIGHTSPEED, které důvěřují profesionálové v e-sportu kvůli její bezkonkurenční spolehlivosti a ultranízké latenci.
LOGITECH G RS50 System
Cena RS50 system pro PC+XBOX nebo PC+PS: 15 999 Kč
Cena RS Pedals: 3 699 Kč
Dostupnost: U prémiových gaming partnerů, v Česku na Alza.cz a na Logitechg.com
Připravte se na ultimátní zážitek z jízdy se Systémem Logitech G RS50! Tým inženýrů a designérů vytvořil kompaktní řešení, které je stavěné na dlouhou životnost a zároveň poskytuje výjimečný kroutivý moment a výkon. Systém RS50 je víc než jen závodní volant. Inovace zde přesahuje samotnou technologii – jde o vytvoření vzrušujícího pocitu, který přináší adrenalin závodění přímo do vašich rukou. Nejnovější direct drive motor v RS50 Wheel Base je vyvinutý na základě požadavků komunity na přesnost Direct Drive a realističnost TRUEFORCE. Nabízí skvělý poměr ceny a výkonu, proto je RS50 ideální volbou pro ty, kteří chtějí začít s direct drive technologií.
Na rozdíl od systémů využívajících řemeny či převody, přímý pohon přenáší zpětnou vazbu z motoru s výkonem 8 Nm točivého momentu přímo na volant. Motor tím poskytuje bezkonkurenční přesnost, realističtější zpětnou vazbu a rychlejší odezvu. Díky přímé integraci s herní fyzikou TRUEFORCE, se zpětnou vazbou generovanou v reálném čase, cítíte přilnavost pneumatik, odpružení, hmotnost, výkon motoru i rezonanci jeho zvuku.
Kombinace TRUEFORCE a Direct Drive posouvá závodní zážitek na novou úroveň a zachycuje i ty nejjemnější detaily trati, které přenáší přímo do vašich rukou. Výsledkem je bezkonkurenční úroveň reality, větší ponoření se do hry, které zlepšují výkon, a můžou vám dokonce pomoct zkrátit čas na kolo. Logitech G RS Wheel Hub vznikl pro maximální univerzálnost a kompatibilitu. Nadšenci si můžou vybrat mezi RS Round Wheel, RS Track Wheel a MOMO x Logitech G Steering Wheels, a přizpůsobit si zážitek pomocí nastavitelných LED otáčkoměrů a řadících pádel. S rychloupínacím systémem můžou řidiči používat jeden adaptér ke všem volantům a měnit je během několika sekund.
Součástí nových RS Pedals je brzdový pedál s tenzometrickým snímačem, který měří sílu (zvládne až 75kg tlak), nikoli vzdálenost sešlápnutí. RS Pedals tak poskytují bezkonkurenční výkon a zvyšují kontrolu nad jízdou. Jádrem konstrukce RS Pedals je flexibilita. Robustní ocelový rám a plynový pedál s hallovým senzorem zajišťují dlouhodobou spolehlivost i při nejnáročnějších závodech. Tlakově citlivé brzdění a detailní nastavení síly umožní projíždět zatáčky jako profesionál a zároveň si udržet rychlost v závodě.
Speciální protiskluzové podložky poskytují stabilitu při závodění pod stolem, na koberci i na volné podlaze. Rozšiřující prvky zabraňují převrácení při brzdění a můžou sloužit jako opěrky o zeď pro hráče závodící u stolu. Kvůli manuálnímu řazení lze dokoupit modul spojky, takže si každý z ekosystému Racing Series (RS) může pořídit jen to, co potřebuje, bez zbytečných komponent a nákladů.
LOGITECH G RS FORMULA WHEEL McLAREN RACING EDITION
Oslava odkazu Bruce McLarena, vizionáře, který navždy změnil svět motorsportu.
Zažij závodění jako nikdy předtím! Nová limitovaná řada Logitech G Racing Series, připravená ve spolupráci s týmem McLaren Racing, přináší špičkový výkon, precizní ovládání a pohlcující realitu přímo u vás doma.
V ikonickém McLaren Technology Centre se během Logitech G PLAY 2025 přestavily produkty inspirované víc než 50 lety závodní historie. RS Formula Wheel: McLaren Racing Edition – inspirovaný volantem MCL38 týmu McLaren F1, z nízkouhlíkového hliníku a odolných materiálů na dlouhé závody, Playseat Formula Instinct: Logitech G McLaren Racing Edition – autentická závodní pozice, styl a pohodlí pro maximální realitu, a headset A50 X McLaren Racing Edition – s měniči PRO-G pro křišťálově čistý zvuk a mikrofonem vysoké kvality.
Autentický volant, závodní sedačka a headset v designu Mc Laren představují ultimátní setup kombinující komponenty k motorsport zážitkům v té nejčistší podobě.
Zdroj: Logitech