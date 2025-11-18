Lukáš Mrázek vede pražské výzkumné a vývojové centrum Cato Networks

Společnost Cato Networks oznámila, že na pozici vedoucího pražského R&D centra jmenovala Lukáše Mrázka. V nové roli bude zodpovědný za vedení lokálního inženýrského týmu a rozvoj talentů.
Pražské centrum výzkumu a vývoje společnosti Cato bylo založeno v roce 2024. Aktuálně trojnásobně zvyšuje počet svých zaměstnanců, aby podpořilo rostoucí globální poptávku po bezpečnostních a síťových technologiích poháněných umělou inteligencí.
Lukáš Mrázek má více než 15 let zkušeností s vedení technických týmů v oblastech podnikových datových úložišť, investičního bankovnictví a rozsáhlých cloudových služeb. Přináší vzácnou kombinaci hlubokých technických znalostí a organizační agility.
Před příchodem do společnosti Cato působil jako senior engineering manager ve společnosti Pure Storage, kde pracoval na škálovatelných úložných flash systémech. Rovněž zastával vedoucí pozice ve společnosti Barclays, kde měl na starosti platformu pro velká data sloužící pro vyšetřování finančních trestných činů.
„Lukáš k nám přichází v klíčovém okamžiku,“ řekl Eyal Heiman, technologický ředitel společnosti Cato Networks. „Jeho odborné znalosti v oblasti budování škálovatelných platforem a vedení mezioborových týmů jsou přesně to, co potřebujeme […]. Praha je pro nás klíčovým centrem inovací a Lukáš zajistí, že maximálně využijeme její potenciál.“
Zdroj: Cato Networks