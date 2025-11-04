Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají strategickou alianci

Společnosti Amazon Web Services (AWS) a OpenAI včera oznámily dlouhodobou strategickou spolupráci, v rámci níž OpenAI získá přístup k infrastruktuře AWS pro provoz a škálování základních úloh umělé inteligence).
Spolupráce v hodnotě 38 miliard dolarů se bude systematicky rozvíjet sedm let. V jejím rámci získá OpenAI přístup k výpočetnímu výkonu AWS zahrnujícímu statisíce nejmodernějších grafických procesorů NVIDIA, s možností rozšíření na desítky milionů CPU procesorů.
„Škálování pokročilé AI vyžaduje obrovský, spolehlivý výpočetní výkon,” řekl Sam Altman, spoluzakladatel a CEO OpenAI. „Naše spolupráce s AWS posiluje široký výpočetní ekosystém, který bude pohánět tuto novou éru a zpřístupní pokročilou AI všem.”
„Zatímco OpenAI nadále posouvá hranice možností, infrastruktura AWS nejvyšší třídy bude tvořit základ pro jejich AI ambice,” vysvětlil Matt Garman, CEO AWS. „Rozsah a okamžitá dostupnost optimalizovaných výpočetních zdrojů potvrzují jedinečnou pozici AWS v podpoře pokročilých AI systémů OpenAI.”
Maximální výkon, minimální latence
Infrastruktura, kterou AWS buduje pro OpenAI, je založena na pokročilé architektuře optimalizované pro maximální efektivitu zpracování AI. Díky propojení grafických procesorů NVIDIA (jak GB200, tak GB300) do clusterů pomocí serverů Amazon EC2 Ultra v rámci jedné sítě se podařilo dosáhnout minimální latence v komunikaci mezi propojenými systémy.
To umožňuje OpenAI efektivně řídit výpočetní úlohy při zachování optimálního výkonu. Vytvořené clustery byly navrženy tak, aby zvládaly různorodé úlohy – od obsluhy dotazů ChatGPT po trénování modelů další generace – s možností flexibilního přizpůsobení se měnícím se potřebám OpenAI.
Zdroj: AWS