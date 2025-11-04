Channeltrends  »  Novinky  »  Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají strategickou alianci

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají strategickou alianci

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Holografické znázornění regionálních ekonomických zón dokládá regionalismus, obchodní aliance a strategická partnerství, která jsou hnacím motorem globální ekonomické transformace.
Autor: Shutterstock
AWS a OpenAI ohlásily gigantické spojení. V rámci spolupráce v hodnotě 40 miliard dolarů získá OpenAI přístup k výpočetnímu výkonu AWS.

Společnosti Amazon Web Services (AWS) a OpenAI včera oznámily dlouhodobou strategickou spolupráci, v rámci níž OpenAI získá přístup k infrastruktuře AWS pro provoz a škálování základních úloh umělé inteligence).

Spolupráce v hodnotě 38 miliard dolarů se bude systematicky rozvíjet sedm let. V jejím rámci získá OpenAI přístup k výpočetnímu výkonu AWS zahrnujícímu statisíce nejmodernějších grafických procesorů NVIDIA, s možností rozšíření na desítky milionů CPU procesorů.

Škálování pokročilé AI vyžaduje obrovský, spolehlivý výpočetní výkon,” řekl Sam Altman, spoluzakladatel a CEO OpenAI. „Naše spolupráce s AWS posiluje široký výpočetní ekosystém, který bude pohánět tuto novou éru a zpřístupní pokročilou AI všem.”

Reportáž: AWS Cloud Day ukázal AI, data a novou éru evropského cloudu Přečtěte si také:

Reportáž: AWS Cloud Day ukázal AI, data a novou éru evropského cloudu

Zatímco OpenAI nadále posouvá hranice možností, infrastruktura AWS nejvyšší třídy bude tvořit základ pro jejich AI ambice,” vysvětlil Matt Garman, CEO AWS. „Rozsah a okamžitá dostupnost optimalizovaných výpočetních zdrojů potvrzují jedinečnou pozici AWS v podpoře pokročilých AI systémů OpenAI.”

Maximální výkon, minimální latence

Infrastruktura, kterou AWS buduje pro OpenAI, je založena na pokročilé architektuře optimalizované pro maximální efektivitu zpracování AI. Díky propojení grafických procesorů NVIDIA (jak GB200, tak GB300) do clusterů pomocí serverů Amazon EC2 Ultra v rámci jedné sítě se podařilo dosáhnout minimální latence v komunikaci mezi propojenými systémy.

Channeltrends Awards

To umožňuje OpenAI efektivně řídit výpočetní úlohy při zachování optimálního výkonu. Vytvořené clustery byly navrženy tak, aby zvládaly různorodé úlohy – od obsluhy dotazů ChatGPT po trénování modelů další generace – s možností flexibilního přizpůsobení se měnícím se potřebám OpenAI.

Česko odemyká potenciál umělé inteligence, v popředí jsou startupy Přečtěte si také:

Česko odemyká potenciál umělé inteligence, v popředí jsou startupy

Zdroj: AWS

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče