Mercusys MC510: Spolehlivý strážce vašeho majetku

Všude, kam potřebujete vidět
Velkou předností kamery Mercusys MC510 je schopnost pokrýt jediným zařízením prakticky celý venkovní prostor. Díky otočné hlavici, která se dokáže otáčet až o 360° horizontálně a 90° vertikálně, vám opravdu nic neunikne. Záznam v rozlišení 2K QHD (3 MP) přenáší ostrý obraz v reálném čase, takže máte přehled o každém pohybu.
V praxi oceníte i to, že MC510 rozpozná, co má skutečně hlídat. Pomocí inteligentní detekce osob a pohybu dokáže rozlišit člověka od zvířete nebo listí poletujícího ve větru, takže dostáváte jen důležitá upozornění a vyhnete se zbytečným falešným poplachům.
Noční detaily v barvě a skutečný přehled
Většina pokusů o vniknutí nebo poškození majetku se děje v noci, a právě tehdy se projeví důležitost barevného nočního vidění. Mercusys MC510 je vybavena barevným nočním viděním, které díky integrovaným LED reflektorům a infračervenému senzoru zajistí ostrý obraz i za úplné tmy. Noční vidění dosahuje až 30 m a kamera automaticky přepíná mezi IR režimem a plnobarevným režimem podle světelných podmínek, takže zbytečně nesvítí, pokud to není nutné.
Komunikace a každodenní využití
Ovládání kamery přes mobilní aplikaci v češtině je velmi jednoduché. Díky obousměrnému zvuku můžete přes kameru nejen poslouchat, ale i mluvit, takže snadno domluvíte, kde má kurýr zanechat balík, nebo uklidníte psa u branky.
Rozhraní je přehledné a intuitivní, ať už používáte telefon či tablet. Stačí pár klepnutí a máte přístup k živému obrazu, nastavení nebo historii záznamů.
Pro ochranu soukromí lze kameru v aplikaci přepnout do režimu soukromí nebo využít fyzický kryt objektivu. Praktické, rychlé a pohodlné řešení pro každodenní použití.
Záznamy bezpečně a podle vaší volby
Důležité záběry můžete ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo bezpečně do šifrovaného Mercusys Cloud úložiště. V aplikaci najdete vše přehledně rozdělené, od krátkých upozornění po delší záznamy, které můžete přehrávat nebo sdílet jediným kliknutím.
Správa záznamů je intuitivní i pro ty, kteří nejsou příliš technicky zdatní. Nejsou nutná žádná další nastavování.
Stavěná na déšť, mráz i prach
Kamera je připravena na venkovní provoz po celý rok. Díky krytí IP65 bez problémů zvládne mráz, letní vedra i bouřku a prudký déšť, a to v rozsahu teplot od –20 °C do 50 °C.
Montáž je jednoduchá: můžete ji připevnit na zeď, sloup nebo strop, podle toho, odkud chcete mít nejlepší výhled.
Součást chytrého domova
Dnešní domácnost už není jen o kameře. MC510 snadno zapadne do širšího systému chytré domácnosti. Pomocí aplikace Mercusys můžete spravovat další zařízení, nastavovat rodičovskou kontrolu, hostovskou Wi-Fi nebo připojit kameru k Google Assistantu a Amazon Alexe. Vše funguje přirozeně, bez složitých integrací.
Mercusys MC510 dokazuje, že moderní zabezpečení už nemusí být složitou záležitostí pro experty. Nabízí klid, jistotu a jednoduchost, kterou oceníte každý den, ať jste doma, nebo stovky kilometrů daleko.