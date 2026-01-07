Channeltrends  »  Novinky  »  Mercusys představuje dvoupásmový Wi-Fi 7 router MR25WBE

Mercusys představuje dvoupásmový Wi-Fi 7 router MR25WBE

redakce
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Mercusys MR25WBE
Autor: Mercusys
Společnost Mercusys uvádí na trh nový dvoupásmový router MR25WBE podporující standard Wi-Fi 7. Zařízení je určeno pro domácnosti a menší kanceláře, kde je kladen důraz na stabilní bezdrátové připojení, jednoduchou správu a možnost rozšíření sítě.

Mercusys MR25WBE je router standardu Wi-Fi 7, který pracuje v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Kombinovaná rychlost přenosu dosahuje až 3,6 Gb/s, přičemž pásmo 5 GHz nabízí rychlost až 2 880 Mb/s a pásmo 2,4 GHz až 688 Mb/s.

Zařízení podporuje technologie Multi-Link Operation (MLO), 160MHz kanály a modulaci 4K-QAM. Tyto prvky přispívají k vyšší propustnosti, nižší latenci a stabilnějšímu připojení i při větším počtu současně připojených zařízení.

O pokrytí signálem se starají čtyři všesměrové antény doplněné technologií Beamforming. Router optimalizuje směr vysílání signálu podle polohy připojených zařízení a pomáhá minimalizovat rušení v běžném domácím prostředí.

Pro kabelové připojení je MR25WBE vybaven jedním gigabitovým WAN portem a třemi gigabitovými LAN porty. Tyto konektory umožňují připojení stolních počítačů, herních konzolí nebo dalších zařízení vyžadujících stabilní přenos bez závislosti na bezdrátové síti.

Nastavení a správa routeru probíhá prostřednictvím mobilní aplikace MERCUSYS, která je dostupná v českém i slovenském jazyce. Aplikace umožňuje správu připojených zařízení, nastavení rodičovské kontroly, vytvoření sítě pro hosty nebo omezení přístupu k internetu podle času.

Router podporuje technologii EasyMesh, díky níž lze síť rozšířit o další kompatibilní zařízení Mercusys a vytvořit jednotnou mesh infrastrukturu s plynulým přechodem mezi jednotlivými přístupovými body.

HR26

Dostupnost a cena
Dvoupásmový Wi-Fi 7 router Mercusys MR25WBE je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 1 299 Kč.

Zdroj: Mercusys

