Mercusys představuje dvoupásmový Wi-Fi 7 router MR25WBE

- Výrobce: Mercusys
- Cena: 1 299 Kč
- Více informací: https://www.mercusys.com/cz/product/details/mr25wbe/
Mercusys MR25WBE je router standardu Wi-Fi 7, který pracuje v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Kombinovaná rychlost přenosu dosahuje až 3,6 Gb/s, přičemž pásmo 5 GHz nabízí rychlost až 2 880 Mb/s a pásmo 2,4 GHz až 688 Mb/s.
Zařízení podporuje technologie Multi-Link Operation (MLO), 160MHz kanály a modulaci 4K-QAM. Tyto prvky přispívají k vyšší propustnosti, nižší latenci a stabilnějšímu připojení i při větším počtu současně připojených zařízení.
O pokrytí signálem se starají čtyři všesměrové antény doplněné technologií Beamforming. Router optimalizuje směr vysílání signálu podle polohy připojených zařízení a pomáhá minimalizovat rušení v běžném domácím prostředí.
Pro kabelové připojení je MR25WBE vybaven jedním gigabitovým WAN portem a třemi gigabitovými LAN porty. Tyto konektory umožňují připojení stolních počítačů, herních konzolí nebo dalších zařízení vyžadujících stabilní přenos bez závislosti na bezdrátové síti.
Nastavení a správa routeru probíhá prostřednictvím mobilní aplikace MERCUSYS, která je dostupná v českém i slovenském jazyce. Aplikace umožňuje správu připojených zařízení, nastavení rodičovské kontroly, vytvoření sítě pro hosty nebo omezení přístupu k internetu podle času.
Router podporuje technologii EasyMesh, díky níž lze síť rozšířit o další kompatibilní zařízení Mercusys a vytvořit jednotnou mesh infrastrukturu s plynulým přechodem mezi jednotlivými přístupovými body.
Dostupnost a cena
Dvoupásmový Wi-Fi 7 router Mercusys MR25WBE je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 1 299 Kč.
Zdroj: Mercusys