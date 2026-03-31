Mercusys představuje kompaktní LTE router MB113–4G na doma i na cesty

- Výrobce: Mercusys
- Distributoři ČR: AT Computers
- Distributoři SR: AT Computers SK
- Cena: 949 Kč
- Více informací: https://www.mercusys.com/cz/product/details/mb113-4g/
Model MB113–4G je navržen jako jednoduché řešení pro sdílení mobilního internetu v domácnostech, kancelářích i mobilních scénářích. Díky podpoře 4G LTE Cat4 dosahuje rychlosti až 150 Mb/s pro stahování a 50 Mb/s pro odesílání dat, což postačuje pro běžné online aktivity včetně streamování, videohovorů nebo práce na dálku.
Router současně vytváří Wi-Fi síť v pásmu 2,4 GHz s maximální rychlostí až 300 Mb/s. Tato konfigurace umožňuje stabilní připojení více zařízení bez nutnosti kabelové infrastruktury, což ocení uživatelé v místech s omezenou dostupností pevného internetu.
Zařízení podporuje připojení až 32 klientů současně, což jej předurčuje nejen pro domácí použití, ale i pro menší kanceláře, rekreační objekty nebo dočasná pracoviště. Pro kabelové připojení je k dispozici LAN/WAN port s rychlostí 100 Mb/s, který umožňuje využít router i v klasickém režimu s ethernetovým připojením.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Kompaktní rozměry a sklápěcí antény usnadňují přenášení zařízení. Router lze snadno uložit do batohu nebo tašky a využít jej jako mobilní hotspot při cestování nebo práci v terénu. Napájení přes USB-C navíc umožňuje provoz nejen ze síťového adaptéru, ale také z powerbanky.
Instalace probíhá v režimu Plug & Play – po vložení nano SIM karty je zařízení připraveno k okamžitému použití. Router podporuje také funkce VPN (OpenVPN, PPTP, L2TP), rodičovskou kontrolu a oddělenou síť pro hosty, což rozšiřuje možnosti zabezpečení i správy sítě.
Správa zařízení probíhá prostřednictvím mobilní aplikace Mercusys pro Android a iOS, která umožňuje sledovat připojená zařízení, nastavovat omezení nebo monitorovat využití dat.
Router Mercusys MB113–4G je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 949 Kč.
Zdroj: Mercusys