Mercusys představuje přenosný 4G LTE Wi-Fi router MT115 s podporou Wi-Fi 6

Dnes
Mercusys MT115
Společnost Mercusys uvedla na trh nový přenosný 4G LTE hotspot MT115, který kombinuje mobilní připojení k internetu s moderním standardem Wi-Fi 6. Kompaktní zařízení je určeno pro zajištění internetového připojení na cestách, v domácnostech bez pevné linky i jako záložní řešení při výpadku sítě.

Mercusys MT115 podporuje mobilní připojení 4G LTE Cat4 s rychlostí až 150 Mb/s pro stahování a 50 Mb/s pro odesílání dat. Díky slotu pro nano SIM kartu funguje zcela nezávisle na pevném internetovém připojení a umožňuje přístup k síti i v místech, kde není dostupná kabelová infrastruktura.

Zařízení je vybaveno bezdrátovým modulem Wi-Fi 6 (802.11ax), který pracuje v pásmu 2,4 GHz a dosahuje rychlosti až 287 Mb/s. Hotspot umožňuje současné připojení až deseti zařízení, jako jsou notebooky, chytré telefony nebo tablety, a zachovává stabilní přenos dat i při vyšší zátěži sítě.

Kompaktní rozměry 111,1 × 71,6 × 24,2 mm a nízká hmotnost předurčují MT115 k častému přenášení. Vestavěná baterie s kapacitou 2400 mAh poskytuje až 10 hodin provozu na jedno nabití, což umožňuje celodenní používání bez nutnosti připojení k napájení.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Ovládání zařízení je řešeno formou Plug & Play. Po vložení nano SIM karty je hotspot připraven k okamžitému použití. TFT displej na přední straně zobrazuje základní provozní informace, jako je síla signálu, stav baterie, objem přenesených dat nebo počet připojených zařízení.

Pokročilejší nastavení je možné provádět prostřednictvím mobilní aplikace Mercusys nebo webového rozhraní. Uživatelé zde mohou spravovat bezdrátovou síť, sledovat spotřebu dat nebo řídit přístup jednotlivých zařízení k síti.

Díky kombinaci mobilního LTE připojení, Wi-Fi 6 a dlouhé výdrže baterie je Mercusys MT115 vhodný pro práci na dálku, cestování, dočasné připojení na chatě či jako záložní internetové řešení při výpadcích hlavní sítě.

HR26

Dostupnost a cena
Mobilní 4G LTE hotspot Mercusys MT115 je dostupný prostřednictvím oficiální distribuční sítě společnosti Mercusys za doporučenou maloobchodní cenu 1 149 Kč.

Zdroj: Mercusys

