Mercusys uvádí router MB118–4G pro vnitřní i venkovní připojení

- Výrobce: Mercusys
- Distributoři ČR: AT Computers
- Distributoři SR: AT Computers SK
- Cena: 1 549 Kč
- Více informací: https://www.mercusys.com/cz/product/details/mb118-4g/
Zařízení je určeno především pro místa, kde není k dispozici pevné internetové připojení, nebo kde je potřeba rychle vytvořit stabilní bezdrátovou síť pro více uživatelů.
Router využívá mobilní síť 4G LTE a nabízí rychlost stahování až 150 Mb/s a odesílání až 50 Mb/s. Díky tomu může sloužit jako hlavní zdroj internetového připojení například na chatách, zahradách, ve venkovních provozech nebo na místech, kde není dostupná pevná infrastruktura.
Zařízení vytváří Wi-Fi síť v pásmu 2,4 GHz s maximální rychlostí až 300 Mb/s. Taková propustnost je dostatečná pro běžné online aktivity, jako je streamování videa, surfování po internetu nebo online hraní.
Router dokáže obsloužit až 32 současně připojených zařízení. Díky tomu může poskytovat připojení pro větší skupiny uživatelů, například v kavárnách, rekreačních objektech, kancelářích nebo menších veřejných prostorech.
Model MB118–4G je navržen také pro náročnější podmínky. Konstrukce s certifikací IP65 chrání zařízení proti prachu a vodě, zatímco ochrana proti přepětí (±6 kV) a elektrostatickému výboji (±15 kV) zvyšuje odolnost při venkovním použití.
Router lze instalovat různými způsoby – například na stěnu, sloup nebo okno. Flexibilitu zvyšuje možnost napájení prostřednictvím PoE (Power over Ethernet) nebo klasického DC adaptéru, což usnadňuje instalaci i v místech bez snadného přístupu k elektrické zásuvce.
Zprovoznění zařízení je jednoduché díky Plug and Play režimu. Po vložení aktivní Nano SIM karty je router připraven během několika okamžiků vytvořit bezdrátovou síť bez nutnosti složité konfigurace.
Správu sítě lze provádět prostřednictvím mobilní aplikace MERCUSYS dostupné pro Android i iOS. Aplikace umožňuje sledovat připojená zařízení, nastavovat hostitelskou síť nebo využívat funkce rodičovské kontroly.
Dostupnost
Router Mercusys MB118–4G je dostupný na českém trhu s doporučenou maloobchodní cenou 1 549 Kč.
Zdroj: Mercusys