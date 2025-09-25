Channeltrends  »  Novinky  »  Michal Čábela je novým obchodním ředitelem Anectu

Michal Čábela je novým obchodním ředitelem Anectu

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Michal Čábela, obchodní ředitel v české technologické společnosti Anect
Autor: Anect
Zkušený profesionál přichází z Deloittu, kde působil jako ředitel v oblasti kybernetických rizik.

Společnost Anect oznámila posilu v managementu. Na pozici obchodního ředitele nastupuje Michal Čábela, zkušený odborník s dlouholetou praxí v oblasti řízení kybernetických rizik.

Do Anectu přichází z pozice ředitele v oblasti kybernetických rizik ve společnosti Deloitte, kde se zaměřoval na propojení požadavků kybernetické bezpečnosti s obchodní strategií firem a na zajištění komplexní ochrany IT prostředí. 

Ve společnosti bude zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit a podporu růstu společnosti v souladu s její dlouhodobou strategií. „V nové roli se zaměřím na posílení obchodních vztahů a rozvoj řešení, která zákazníkům přinesou vyšší hodnotu a bezpečnost,“ uvedl Michal Čábela.

Cyber25

„Michal Čábela je uznávaný lídr, který spojuje znalost trhu s odborností v kybernetické bezpečnosti. Jeho zkušenosti a strategický přístup nám pomohou naplňovat ambiciózní cíle a posouvat Anect na další úroveň,“ okomentoval novou posilu Filip Winkelhofer, člen představenstva Anectu.

Anect začíná novou etapu, do vedení se staví Filip Winkelhofer

Zdroj: Anect

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

