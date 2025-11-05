Michal Holovský posiluje channel development pro SOHO v TP-Linku

Společnost TP-Link oznámila, že rozšířila svůj tým pro segment SOHO o nového člena. V polovině července do společnosti nastoupil Michal Holovský, který se zaměří na channel development a produktový marketing spotřebitelských síťových řešení TP-Link a Mercusys.
Nové rozšíření týmu umožní lépe reagovat na potřeby trhu, podpořit růst značek TP-Link a Mercusys a zajistit ještě intenzivnější komunikaci směrem k distributorům, resellerům i koncovým zákazníkům.
Michal Holovský bude v této oblasti úzce spolupracovat s obchodním a marketingovým oddělením, aby podpořil další rozvoj portfolia a posílil pozici TP-Linku v SOHO segmentu na českém a slovenském trhu.
„Michal přináší do TP-Linku více než dvacetileté zkušenosti z oblasti obchodu a marketingu, které bezpochyby přispějí k dalšímu rozvoji našich prodejních kanálů i produktové nabídky,“ říká Martin Rak, obchodní ředitel pro ČR a SR.
Před nástupem do TP-Linku působil Michal Holovský více než 15 let ve společnosti Epson Europe, kde zastával řadu pozic v oblasti obchodního rozvoje a marketingu pro segmenty B2B i B2C. Zkušenosti má mimo jiné s řízením prodejů profesionální videoprojekční techniky na trzích v České republice a na Slovensku.
Zdroj: TP-Link