Channeltrends  »  Novinky  »  Michal Holovský posiluje channel development pro SOHO v TP-Linku

Michal Holovský posiluje channel development pro SOHO v TP-Linku

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

TP-Link Michal Holovský
Autor: TP-Link
Nová posila přináší přes dvě dekády zkušeností v IT byznysu, předtím působil v Epson Europe.

Společnost TP-Link oznámila, že rozšířila svůj tým pro segment SOHO o nového člena. V polovině července do společnosti nastoupil Michal Holovský, který se zaměří na channel development a produktový marketing spotřebitelských síťových řešení TP-Link a Mercusys.

Jan Duda, David Petrovič, Ivo Wartalský: Kamerový byznys nekončí jen instalací
Jan Duda, David Petrovič, Ivo Wartalský: Kamerový byznys nekončí jen instalací
0:00/

Nové rozšíření týmu umožní lépe reagovat na potřeby trhu, podpořit růst značek TP-Link a Mercusys a zajistit ještě intenzivnější komunikaci směrem k distributorům, resellerům i koncovým zákazníkům.

Michal Holovský bude v této oblasti úzce spolupracovat s obchodním a marketingovým oddělením, aby podpořil další rozvoj portfolia a posílil pozici TP-Linku v SOHO segmentu na českém a slovenském trhu.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Michal přináší do TP-Linku více než dvacetileté zkušenosti z oblasti obchodu a marketingu, které bezpochyby přispějí k dalšímu rozvoji našich prodejních kanálů i produktové nabídky,“ říká Martin Rak, obchodní ředitel pro ČR a SR.

Channeltrends Awards

Před nástupem do TP-Linku působil Michal Holovský více než 15 let ve společnosti Epson Europe, kde zastával řadu pozic v oblasti obchodního rozvoje a marketingu pro segmenty B2B i B2C. Zkušenosti má mimo jiné s řízením prodejů profesionální videoprojekční techniky na trzích v České republice a na Slovensku.

Zdroj: TP-Link

Seriál: Personálie
Přečtěte si všechny díly seriálu Personálie nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Roboti už jdou, už tady jsou…

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky