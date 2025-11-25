Channeltrends  »  Novinky  »  Netgear uvádí mobilní hotspot Nighthawk 5G M7 se službou eSIM Marketplace

Netgear uvádí mobilní hotspot Nighthawk 5G M7 se službou eSIM Marketplace

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

NETGEAR Nighthawk 5G M7
Autor: Netgear
Společnost NETGEAR představila první produktovou novinku pro rok 2026: mobilní router Nighthawk 5G M7 Portable WiFi 7 Hotspot (MH7150), který je podporován novou mobilní aplikací pro systémy iOS a Android a službou eSIM Marketplace. Zařízení umožňuje okamžitě se připojit k vysokorychlostnímu internetu ve více než 140 zemích.

Mobilní router M7 poskytuje až deset hodin nepřetržitého připojení rychlostí až 3,6 Gb/s pro až 32 současně připojených zařízení. Pro ultra rychlé připojení se uživatelé mohou připojit přímo k M7 přes USB-C nebo Ethernet adaptér (prodávaný samostatně). Výkonné vestavěné bezpečnostní funkce včetně firewallu, šifrování WPA3, automatických aktualizací firmwaru a pokročilé ochrany routeru od NETGEAR pomáhají chránit uživatelská data.

NETGEAR eSIM Marketplace nabízí svobodu a flexibilitu

Novinkou hotspotu M7 je NETGEAR eSIM Marketplace, nová platforma v aplikaci, která poskytuje cenově dostupná a vysoce kvalitní globální mobilní data. Uživatelé mohou vybírat, nakupovat a aktivovat datové tarify během několika sekund přímo z nové aplikace NETGEAR, čímž odpadá nutnost pořizovat si místní SIM karty nebo platit mezinárodní roamingové poplatky.

Uživatelé si v aplikaci mohou vybrat datové tarify od 3 GB do 20 GB a sledovat jejich využití v reálném čase. Platforma NETGEAR eSIM usnadňuje nalezení a aktivaci datových tarifů, které nejlépe odpovídají cestovním potřebám. Mobilní router M7 je podporuje jak fyzické SIM karty, tak eSIM třetích strany což uživatelům dává volnost vybírat cestovní data přímo od místních a poskytovatelů internetových datových tarifů.

Zdroj: Netgear

