Netgear uvádí mobilní hotspot Nighthawk 5G M7 se službou eSIM Marketplace

- Výrobce: Netgear
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system
- Cena: 599,99 €
- Více informací: https://www.netgear.com/on-the-go/hotspots/mh7150/
Mobilní router M7 poskytuje až deset hodin nepřetržitého připojení rychlostí až 3,6 Gb/s pro až 32 současně připojených zařízení. Pro ultra rychlé připojení se uživatelé mohou připojit přímo k M7 přes USB-C nebo Ethernet adaptér (prodávaný samostatně). Výkonné vestavěné bezpečnostní funkce včetně firewallu, šifrování WPA3, automatických aktualizací firmwaru a pokročilé ochrany routeru od NETGEAR pomáhají chránit uživatelská data.
NETGEAR eSIM Marketplace nabízí svobodu a flexibilitu
Novinkou hotspotu M7 je NETGEAR eSIM Marketplace, nová platforma v aplikaci, která poskytuje cenově dostupná a vysoce kvalitní globální mobilní data. Uživatelé mohou vybírat, nakupovat a aktivovat datové tarify během několika sekund přímo z nové aplikace NETGEAR, čímž odpadá nutnost pořizovat si místní SIM karty nebo platit mezinárodní roamingové poplatky.
Uživatelé si v aplikaci mohou vybrat datové tarify od 3 GB do 20 GB a sledovat jejich využití v reálném čase. Platforma NETGEAR eSIM usnadňuje nalezení a aktivaci datových tarifů, které nejlépe odpovídají cestovním potřebám. Mobilní router M7 je podporuje jak fyzické SIM karty, tak eSIM třetích strany což uživatelům dává volnost vybírat cestovní data přímo od místních a poskytovatelů internetových datových tarifů.
