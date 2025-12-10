Monitor BenQ PD2770U vstupuje na trh tvůrčích studií

- Výrobce: BenQ
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AGEM.CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: 100Mega Slovakia, AGEM COMPUTERS SK, AT Computers SK, eD system, SWS Distribution
- Cena: 41 540 Kč a 1742 euro (od ledna 2026)
- Více informací: https://www.benq.cz
Kreativním tvůrcům a produkčním týmům může i ta nejmenší nesrovnalost barev způsobit promarněné hodiny při opakovaných revizích. Malá studia často postrádají centralizované nástroje pro synchronizaci více monitorů, což ztěžuje dosažení konzistentních výsledků.
Nový 4K monitor PD2770U řeší všechny výše zmíněné výzvy, když pokrývá 99 % barevného prostoru Adobe RGB, DCI-P3 a 100 % Rec. 709. Přesné a jednotné barevné podání podtrhuje technologie BenQ AQCOLOR. Monitor se pyšní certifikacemi Pantone Validated, Pantone SkinTone a Calman Verified, díky kterým má uživatel jistotu, že to, co vidí na obrazovce, bude odpovídat výsledku ať už v tisku, v online prostředí nebo ve videu.
Na rozdíl od standardních displejů pro spotřebitele, jež vyžadují externí kalibrační zařízení, se PD2770U kalibruje sám pomocí funkce Light-Adaptive Calibration a dalších vestavěných nástrojů, které zajišťují dlouhodobou přesnost barev, přizpůsobenou aktuálním studiovým podmínkám osvětlení. Spolupráci v týmech podporuje možnost připojení přes RJ45 LAN konektor, který spolu s aplikací DMS umožňuje centralizovanou správu, synchronizaci kalibrace a nastavení monitorů nehledě na zdrojové zařízení, což šetří čas a zajišťuje konzistentní výsledky.
Použitý matný panel Nano Matte eliminuje odlesky, zatímco magnetická stínící clona dále umocňuje nerušené sledování. K dispozici je také software Display Pilot 2 pro efektivnější nastavení, nabízející funkce jako jsou ICCsync, rozdělení pracovní plochy či přizpůsobitelné zkratky. Rychlé orientace a nastavení je dosaženo díky bezdrátovému ovladači Hotkey Puck G3 pro okamžitou kontrolu nad vstupy, barevnými režimy a jasem.
Zdroj: BenQ