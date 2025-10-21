Channeltrends  »  Novinky  »  N‑able EDR integruje funkce umělé inteligence Purple AI

N‑able EDR integruje funkce umělé inteligence Purple AI

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

N‑able EDR integruje funkce umělé inteligence Purple AI
Autor: Zebra Systems
Společnost N-able integrovala do svého řešení N-able EDR funkce umělé inteligence umožňující redukovat rizika bezpečnostních hrozeb, popřípadě rychle řešit následky incidentů. N-able EDR s podporou AI postavené na technologii SentinelOne využívá umělou inteligenci k vylepšení detekce, prevence a reakce na hrozby.

Funkce AI jsou již delší dobu základem statických a behaviorálních modulů platformy pro detekci malwaru, a nyní jsou dále rozšířeny o Purple AI, generativního SOC asistenta s umělou inteligencí, který podporuje vyhledávání hrozeb, shrnutí výstrah a analýzu incidentů.

Hlavní výhody integrace Purple AI zahrnují:

• Zjednodušení komplexních úkolů – Vyhledávání hrozeb v přirozeném jazyce v nativních a externích datech, což umožňuje o 63 % rychlejší identifikaci bezpečnostních hrozeb. Syntetizované informace o hrozbách a kontextové poznatky jsou dostupné v jednom konverzačním rozhraní.

• Urychlení bezpečnostních operací – Zkrácení doby vyšetřování z hodin na minuty díky souhrnům založeným na umělé inteligenci a dotazům na další kroky. Automatizovaná dokumentace vyšetřování pro snazší spolupráci a audit aktivit – to vše znamená o 55 % rychlejší řešení bezpečnostních hrozeb.

• Podpora analytických činností – Posílení aktivit SOC analytiků všech úrovní s využitím řízených vyšetřování a inteligentních návrhů dotazů. Proaktivní vyhledávání hrozeb pomocí funkce Quick Starts.

• Ochrana dat – Korelace v reálném čase a srozumitelný kontext, který pomáhá předcházet nesprávné interpretaci a zajišťuje jednoznačnost vyšetřování. Prokázaná návratnost investic dosahuje v dokumentovaných nasazeních až 338 %.

Technologie SentinelOne Purple Al umožňuje organizacím zlepšit jejich bezpečnostní operace pomocí přirozené konverzace, automatizovanému shrnutí všech souvisejících informací a návrhu otázek k vyšetřování. Díky tomu dosahují zákazníci SentinelOne významného snížení bezpečnostních rizik a zvýšení efektivity svých týmů v rámci kybernetické bezpečnosti a vyšetřování hrozeb.

Zdroj: Zebra systems

