N‑able EDR integruje funkce umělé inteligence Purple AI

- Výrobce: N-able
- Distributoři ČR: Zebra Systems
- Distributoři SR: Zebra Systems
- Více informací: https://www.n-able.com/products
Funkce AI jsou již delší dobu základem statických a behaviorálních modulů platformy pro detekci malwaru, a nyní jsou dále rozšířeny o Purple AI, generativního SOC asistenta s umělou inteligencí, který podporuje vyhledávání hrozeb, shrnutí výstrah a analýzu incidentů.
Hlavní výhody integrace Purple AI zahrnují:
• Zjednodušení komplexních úkolů – Vyhledávání hrozeb v přirozeném jazyce v nativních a externích datech, což umožňuje o 63 % rychlejší identifikaci bezpečnostních hrozeb. Syntetizované informace o hrozbách a kontextové poznatky jsou dostupné v jednom konverzačním rozhraní.
• Urychlení bezpečnostních operací – Zkrácení doby vyšetřování z hodin na minuty díky souhrnům založeným na umělé inteligenci a dotazům na další kroky. Automatizovaná dokumentace vyšetřování pro snazší spolupráci a audit aktivit – to vše znamená o 55 % rychlejší řešení bezpečnostních hrozeb.
• Podpora analytických činností – Posílení aktivit SOC analytiků všech úrovní s využitím řízených vyšetřování a inteligentních návrhů dotazů. Proaktivní vyhledávání hrozeb pomocí funkce Quick Starts.
• Ochrana dat – Korelace v reálném čase a srozumitelný kontext, který pomáhá předcházet nesprávné interpretaci a zajišťuje jednoznačnost vyšetřování. Prokázaná návratnost investic dosahuje v dokumentovaných nasazeních až 338 %.
Technologie SentinelOne Purple Al umožňuje organizacím zlepšit jejich bezpečnostní operace pomocí přirozené konverzace, automatizovanému shrnutí všech souvisejících informací a návrhu otázek k vyšetřování. Díky tomu dosahují zákazníci SentinelOne významného snížení bezpečnostních rizik a zvýšení efektivity svých týmů v rámci kybernetické bezpečnosti a vyšetřování hrozeb.
Zdroj: Zebra systems