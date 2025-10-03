Channeltrends  »  Novinky  »  N‑able rozšiřuje zálohování s Cove o pokročilou detekci hrozeb

N‑able rozšiřuje zálohování s Cove o pokročilou detekci hrozeb

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

N-able rozšířila možnosti řešení Cove Data Protection
Autor: N-able
Společnost N-able rozšířila možnosti řešení Cove Data Protection o službu Anomaly Detection as a Service (ADaaS). Tato proaktivní služba posiluje obranu řešení Cove proti moderním kybernetickým hrozbám a je integrována do architektury Cove bez dodatečných nákladů.

Kybernetické útoky jsou stále promyšlenější a útočníci již běžně snaží narušit schopnosti obrany a obnovy organizací tím, že ohrožují jejich zálohy. V dnešním kybernetickém prostředí je včasná detekce hrozeb stejně důležitá jako reakce a obnova; včasné odhalení škodlivé činnosti eliminuje rizika rozsáhlých škod.

Většina zálohovacích řešení nechává zabezpečení a monitorování zálohovací infrastruktury na organizaci. Řešení Cove ale integruje funkce odolnosti dat již ve svém základu. Honeypots jako první dostupná funkce ADaaS  je nepřetržitě aktivní obranný mechanismus navržený k detekci brute-force útoků. Identifikací neoprávněných pokusů o přístup pomáhá Honeypots zajistit, že infrastruktura a data zůstávají plně chráněna.

Díky včasné detekci hrozeb, ještě, než se dostanou do produkčních systémů nebo skutečných záloh, získávají podniky důležitý čas na reakci a izolaci útoků, čímž se zabrání situaci, kdy by obnovu nebylo možné realizovat. Proaktivní obrana posiluje zabezpečení společnosti v čím dál složitějším a kybernetickými riziky ohroženějším světě.

Cyber25

Do budoucna plánuje N-able v rámci Cove rozšířit funkci detekce anomálií o další možnosti, včetně kritických změn konfigurace, které budou uživatele upozorňovat na podezřelé úpravy pravidel zálohování – například zkrácení doby uložení, neoprávněné výjimky nebo smazání záloh, které by mohly signalizovat útok nebo ohrozit obnovu dat.

Zdroj: Zebra systems

