N‑able zvyšuje kybernetickou odolnost díky integrovaným AI funkcím

Společnost Zebra systems, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, představila vylepšené funkce umělé inteligence (AI) na celé platformě řešení N-able. Ty pomohou organizacím fungovat bezpečně, efektivně a s maximální odolností v době, kdy AI mění podobu kybernetických hrozeb i komplexních IT prostředí.
Vzhledem k tomu, že AI zrychluje tempo, rozsah a sofistikovanost kybernetických útoků, vzrůstají také požadavky na úroveň ochrany podniků. N‑able na tuto situaci reaguje nasazením AI v oblasti správy koncových zařízení, bezpečnostních operací a ochrany dat, tak, aby pomohla organizacím předvídat rizika, automatizovat reakce a zrychlit řešení následku incidentu.
Díky informacím z více než 11 milionů spravovaných koncových bodů a ekosystému s více než 25 000 MSP partnery mění N‑able data na praktické funkce postavené na AI, které snižují provozní zátěž a posilují kybernetickou odolnost firem.
Přístup N‑able založený na AI sjednocuje detekci, reakci a obnovu a pomáhá tím malým a středním podnikům (SMB) dosahovat úrovně ochrany srovnatelné s enterprise sektorem bez komplexity a vysokých nákladů:
1) Jednotná správa koncových zařízení: Automatizace založená na AI
- Skriptování a automatizace s podporou AI zkracují hodiny manuální práce na minuty tím, že překládají požadavky v přirozeném jazyce do skriptů připravených k okamžitému spuštění. To urychluje autonomní správu koncových bodů a zlepšuje provozní výkonnost pracovních úloh.
- Portál pro vývojáře založený na AI urychluje integraci nových technologií do zákaznických systémů a nástrojů třetích stran, které zabezpečují provoz jejich komplexních obchodních procesů.
2) Bezpečnostní operace: Chytřejší detekce a reakce na hrozby
- Pokročilé modely detekce hrozeb pomocí AI nepřetržitě analyzují chování aplikací i uživatelů, identifikují neoprávněné aktivity a mapují laterální pohyb v různých prostředích, aby bylo možné rychle zasáhnout.
- Automatizované třídění hrozeb využívá AI k identifikaci a přiřazení 90 % výstrah k příslušnému postupu reakce, čímž se snižuje pracovní zátěž analytiků a zrychluje řešení incidentů.
3) Ochrana dat: Inteligentní obnova
- Automatizované testování obnovy využívá AI k ověření obnovitelnosti bez manuálního testování a kontroly, což šetří čas a zvyšuje důvěru v integritu dat.
