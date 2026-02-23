Channeltrends  »  Novinky  »  N‑able zvyšuje kybernetickou odolnost díky integrovaným AI funkcím

N‑able zvyšuje kybernetickou odolnost díky integrovaným AI funkcím

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

N-able AI detection spot
Autor: N-able
Zákazníkům ze segmentu SMB firem poskytují funkce umělé inteligence od N‑able kybernetickou ochranu na úrovni velkých podniků.

Společnost Zebra systems, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, představila vylepšené funkce umělé inteligence (AI) na celé platformě řešení N-able. Ty pomohou organizacím fungovat bezpečně, efektivně a s maximální odolností v době, kdy AI mění podobu kybernetických hrozeb i komplexních IT prostředí.

Vzhledem k tomu, že AI zrychluje tempo, rozsah a sofistikovanost kybernetických útoků, vzrůstají také požadavky na úroveň ochrany podniků. N‑able na tuto situaci reaguje nasazením AI v oblasti správy koncových zařízení, bezpečnostních operací a ochrany dat, tak, aby pomohla organizacím předvídat rizika, automatizovat reakce a zrychlit řešení následku incidentu. 

Díky informacím z více než 11 milionů spravovaných koncových bodů a ekosystému s více než 25 000 MSP partnery mění N‑able data na praktické funkce postavené na AI, které snižují provozní zátěž a posilují kybernetickou odolnost firem.

Přístup N‑able založený na AI sjednocuje detekci, reakci a obnovu a pomáhá tím malým a středním podnikům (SMB) dosahovat úrovně ochrany srovnatelné s enterprise sektorem bez komplexity a vysokých nákladů:

1) Jednotná správa koncových zařízení: Automatizace založená na AI

  • Skriptování a automatizace s podporou AI zkracují hodiny manuální práce na minuty tím, že překládají požadavky v přirozeném jazyce do skriptů připravených k okamžitému spuštění. To urychluje autonomní správu koncových bodů a zlepšuje provozní výkonnost pracovních úloh.
  • Portál pro vývojáře založený na AI urychluje integraci nových technologií do zákaznických systémů a nástrojů třetích stran, které zabezpečují provoz jejich komplexních obchodních procesů.

2) Bezpečnostní operace: Chytřejší detekce a reakce na hrozby

  • Pokročilé modely detekce hrozeb pomocí AI nepřetržitě analyzují chování aplikací i uživatelů, identifikují neoprávněné aktivity a mapují laterální pohyb v různých prostředích, aby bylo možné rychle zasáhnout.
  • Automatizované třídění hrozeb využívá AI k identifikaci a přiřazení 90 % výstrah k příslušnému postupu reakce, čímž se snižuje pracovní zátěž analytiků a zrychluje řešení incidentů.

3) Ochrana dat: Inteligentní obnova

  • Automatizované testování obnovy využívá AI k ověření obnovitelnosti bez manuálního testování a kontroly, což šetří čas a zvyšuje důvěru v integritu dat. 

Zdroj: N-able

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao