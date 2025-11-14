Nákupní sezona vrcholí, každý pátý Čech plánuje utratit přes 10 tisíc korun

Podle dat Asociace pro elektronickou komerci vzrostla česká e-commerce loni meziročně o 5 % a také letos má našlápnuto k rekordní sezóně. Vyplývá to z průzkumu agentury Perfect Crowd pro online tržiště Allegro, který zkoumal nákupní chování Čechů v období od Black Friday až po Vánoce.
Původně americký „nákupní svátek“ Black Friday se už pevně usadil i na českém trhu. Podle dat Allegra plánují tři čtvrtiny Čechů během Black Friday nakupovat nebo o tom alespoň uvažují. Každý pátý chce utratit více než 10 000 Kč nebo limit vůbec nemá. Většina lidí zároveň využívá listopadové slevy i k nákupu vánočních dárků.
Pozornost se přitom přesouvá hlavně do online prostředí. Více než tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že budou hledat výhodné nabídky na internetu, často právě na online tržištích, kde mohou porovnat ceny od více prodejců na jednom místě.
Zákazníci očekávají výrazné slevy
Češi se nespokojí s jen tak ledajakou slevou, dvě třetiny lidí očekávají zlevnění alespoň o 30 %, a každý druhý nakoupí teprve tehdy, když sleva přesáhne 50 %.
„Z dat je jasně vidět, že Češi jsou velmi citliví na cenu: pro 74 % zákazníků je právě cena a výše slevy hlavním faktorem při výběru e-shopu. Na druhém místě je důvěryhodnost obchodu. Bohužel to zároveň znamená větší riziko podvodných prodejců, které se v předvánočním shonu objevují častěji. Doporučujeme proto vždy zkontrolovat, odkud nakupujete, a volit pouze ověřené prodejce,“ říká Monika Brichtová z Allegro.cz.
Největší zájem je o elektroniku
Na co Češi čekají až do Black Friday? Nejčastěji na elektroniku, především tedy na mobilní telefony, televize a notebooky, které plánuje koupit se slevou 46 % respondentů. Na druhém místě (35 %) jsou malé domácí spotřebiče, móda a obuv. Přibližně každý pátý zákazník ale nakupuje podle aktuálních potřeb, bez ohledu na slevy.
Češi zároveň deklarují, že nechtějí nechávat vánoční dárky na poslední chvíli, téměř pětina je kupuje průběžně během roku, zatímco 31 % začíná právě v listopadu během Black Friday.
Impulzivní nákupy jsou časté
Slevové akce ale zároveň spouštějí spontánní a často i zbytečné nákupy, až 52 % Čechů přiznává, že během slev koupí něco, co vůbec neměli v plánu a ani nepotřebují.
„Emoce v nakupování hrají velkou roli. Každá další sleva zvyšuje pokušení přidat do košíku ještě něco navíc. Proto je dobré mít dopředu jasno, co skutečně potřebujete, a nenechat se unést atmosférou Black Friday. I během slev se dá nakupovat zodpovědně,“ doplňuje Monika Brichtováz Allegro.cz.
