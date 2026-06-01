NATO posiluje obranu, do partnerství vstupuje i slovenský Eset

NATO na konferenci CyCon 2026 v estonském Tallinnu oznámilo, že navázalo strategického partnerství s technologickými společnostmi Microsoft, Palo Alto Networks a slovenským výrobcem bezpečnostních technologií Eset. Cílem je posílit kolektivní odolnost vůči stále sofistikovanějším kybernetickým útokům a podpořit bezpečný a otevřený digitální prostor v souladu s mezinárodními závazky.
Aliance zdůraznila, že spolupráce s klíčovými hráči kyberprůmyslu je zásadní pro ochranu kritické infrastruktury a rychlejší reakci na incidenty. Partnerství má nekomerční charakter a zaměřuje se na sdílení informací, výměnu osvědčených postupů a koordinaci aktivit v oblastech společného zájmu.
Zapojení firmy ze střední Evropy má pro region zásadní význam. Potvrzuje totiž rostoucí roli místních kyberbezpečnostních kapacit v době, kdy právě tento prostor čelí mimořádně intenzivním a sofistikovaným útokům.
Jean Charles Ellermann-Kingombe, zástupce generálního tajemníka NATO pro kybernetickou a digitální transformaci, připomněl, že obrana v kyberprostoru není jen otázkou technologií. „Odstrašení a obrana v kyberprostoru a digitální sféře nejsou jen otázkou spolehlivého hardwaru a softwaru, ale také sdílených norem a principů,“ uvedl. „To platí zejména v době, kdy je kritická infrastruktura nezbytná pro fungování našich společností pod útokem a kdy škodliví aktéři využívají technologický pokrok k rychlému vývoji svých taktik.“
Eset označil vstup do partnerství za logické pokračování své dlouhodobé role v podpoře obránců kritické infrastruktury. Firma zdůraznila, že díky globální viditelnosti hrozeb a rozsáhlým výzkumným týmům může přispět k posílení kybernetické bezpečnosti nejen v Evropě, ale i v konfliktních oblastech, například na Ukrajině.
„Bohužel žijeme v době rostoucích kybernetických hrozeb, které se snaží podkopat naši společnost a zpochybnit naše hodnoty, a tak jsme rádi, že se můžeme připojit k této důležité iniciativě, jejímž cílem je společně zvýšit odolnost proti těmto hrozbám,“ podotkl Martin Talian, chief corporate solutions officer v Esetu.
Rozšířená spolupráce s průmyslem vychází z rozhodnutí summitu NATO ve Vilniusu v roce 2023, kde se spojenci shodli na nutnosti těsnějšího propojení s privátním sektorem. Aliance tehdy zdůraznila, že právě firmy disponují klíčovými znalostmi a zkušenostmi potřebnými k prevenci a zvládání stále rozmanitějších kybernetických útoků.
Zdroj: NATO, Eset