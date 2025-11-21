Channeltrends  »  Novinky  »  Nejmenší 1TB USB-C flash disk na světě: SANDISK Extreme Fit Drive

Nejmenší 1TB USB-C flash disk na světě: SANDISK Extreme Fit Drive

redakce
Dnes
Doba čtení: do minuty

SANDISK Extreme Fit Drive
Autor: SANDISK
Společnost Sandisk představila flash disk SANDISK Extreme Fit USB-C, nejmenší 1TB 1 USB-C flash disk na světě. Tento malý výkonný disk je navržen tak, aby po připojení zůstal trvale na svém místě, a je ideální pro profesionály, studenty a běžné uživatele, kteří potřebují větší kapacitu svého notebooku nebo tabletu, aniž by museli slevit z mobility.
  • Výrobce: Sandisk
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, Tech Data Distribution
  • Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia, ELKO Computers, Tech Data Distribution SK
  • Cena: 2955 Kč
  • Více informací: https://www.sandisk.com

Disk nabízí diskrétní úložiště pro rychlý přenos souborů a kapacitu až 1 TB, což uživatelům umožňuje přidat další úložiště do svého zařízení a zůstat produktivní i na cestách.

Hlavní vlastnosti:

  • Ultrakompaktní design – Nejmenší 1TB USB-C flash disk na světě, navržený tak, aby zůstal trvale připojený.
  • Rychlé přenosové rychlosti – Rychlost čtení až 400 MB/s2 (128 GB – 1 TB) nebo až 300 MB/s2 (64 GB) vám umožní bleskově přesouvat obsah.
  • Hladké zálohování – Snadná správa a obnovení souborů pomocí aplikace SANDISK Memory Zone pro zařízení Windows a Mac.
  • Všestranná konektivita – Funguje na laptopech, tabletech a dalších zařízeních USB-C.

 Zdroj: Sandisk

