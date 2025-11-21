Nejmenší 1TB USB-C flash disk na světě: SANDISK Extreme Fit Drive

- Výrobce: Sandisk
- Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, Tech Data Distribution
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia, ELKO Computers, Tech Data Distribution SK
- Cena: 2955 Kč
- Více informací: https://www.sandisk.com
Disk nabízí diskrétní úložiště pro rychlý přenos souborů a kapacitu až 1 TB, což uživatelům umožňuje přidat další úložiště do svého zařízení a zůstat produktivní i na cestách.
Hlavní vlastnosti:
- Ultrakompaktní design – Nejmenší 1TB USB-C flash disk na světě, navržený tak, aby zůstal trvale připojený.
- Rychlé přenosové rychlosti – Rychlost čtení až 400 MB/s2 (128 GB – 1 TB) nebo až 300 MB/s2 (64 GB) vám umožní bleskově přesouvat obsah.
- Hladké zálohování – Snadná správa a obnovení souborů pomocí aplikace SANDISK Memory Zone pro zařízení Windows a Mac.
- Všestranná konektivita – Funguje na laptopech, tabletech a dalších zařízeních USB-C.
