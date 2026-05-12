Netgear překonal finanční očekávání, vyplácí se mu posun k B2B

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Autor: Depositphotos
Netgear v prvním čtvrtletí 2026 překonal očekávání analytiků díky rekordním maržím, silnému růstu podnikové divize a vyšší ziskovosti. Firma těží z posunu k B2B segmentu a očekává pokračující oživení firemních technologií.

Společnost Netgear publikovala finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2026. Přestože trh prochází transformací, společnost uvádí, že vykázala rekordní hrubé marže a silný růst ve své podnikové divizi, čímž výrazně překonala odhady analytiků.

Čisté tržby společnosti za první čtvrtletí 2026 dosáhly 158,8 milionu dolarů, čímž firma překonala horní hranici svého dřívějšího výhledu. Hrubá marže podle metodiky non‑GAAP vystoupala na rekordních 41,7 %, což představuje výrazné zlepšení oproti 35 % ve stejném období předchozího roku.

Provozní zisk Netgearu ve výši 3,8 milionu dolarů odpovídal provozní marži 2,4 %. Zisk na akcii podle non‑GAAP činil 0,06 dolaru, zatímco trh očekával ztrátu. Společnost zároveň odkoupila vlastní akcie v hodnotě 20 milionů dolarů a schválila nový program zpětného odkupu v objemu 75 milionů dolarů.

Vyplácí se strategický posun k B2B

Klíčovým faktorem úspěchu je divize Enterprise, která nabízí řešení pro profesionální AV techniku (Pro AV) a pokročilé přepínače (Switching). Ta zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 5,8 % na 84,3 milionu USD a nyní tvoří 53 % celkových příjmů společnosti.

„Naše strategie zaměřená na ziskovost a provozní efektivitu nese ovoce. První čtvrtletí roku 2026 ukázalo, že naše vedoucí postavení v segmentu Pro AV a firemních řešení je stabilní a vysoce rentabilní,“ uvedl CJ Prober, generální ředitel společnosti Netgear. „Díky optimalizaci zásob a nasazení umělé inteligence do našich interních procesů jsme dosáhli historicky nejvyšších marží, což nám dává silnou pozici pro zbytek roku.“

Divize Connected Home (CHP), zaměřená na koncové spotřebitele, dosáhla tržeb 74,5 milionu USD. Pokles v tomto segmentu je podle Netgearu v souladu se strategií soustředit se na prémiové produkty a efektivní řízení skladových zásob u partnerů. Pozitivním trendem je pokračující růst počtu registrovaných uživatelů a předplatitelů služeb (Armor, Meural), jejichž počet meziročně vzrostl o 10,7 % na 932 000.

Netgear ve výhledu na druhé čtvrtletí 2026 očekává čisté tržby v rozmezí 145 až 160 milionů dolarů. Provozní marže podle metodiky non‑GAAP by se měla pohybovat mezi –1,0 a +2,0 procenty. Firma zároveň předpokládá, že trh firemních technologií bude v následujících měsících pokračovat v postupném oživení a poptávka po řešeních s vysokou propustností dat a nízkou latencí dále poroste.

Zdroj: Netgear

Zuzana Peroutková Bičíková

