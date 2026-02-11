Netgear vyúčtoval rok 2025, consumer zaostal za firemním segmentem

Společnost Netgear oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý fiskální rok končící 31. prosince 2025. V posledním kvartálu dosáhla čistých výnosů ve výši 182,5 milionu dolarů, což odpovídá úrovni stejného období předchozího roku.
Výrazně se však zlepšila ziskovost – hrubá marže podle GAAP vzrostla na 40,4 % z loňských 32,6 %. Zlepšení marží se promítlo i do provozního výsledku. Netgear ve čtvrtém čtvrtletí vykázal non-GAAP provozní zisk 5,9 milionu dolarů, zatímco o rok dříve byl ve ztrátě 4,2 milionu.
Pilíř jménem opakující se výnosy
Za celý rok 2025 společnost zvýšila čisté výnosy na 699,6 milionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 3,8 %. Výrazný posun zaznamenala i v hospodářském výsledku – non-GAAP provozní zisk činil 5,9 milionu, zatímco v roce 2024 firma vykázala ztrátu 49,6 milionu. Důležitým pilířem dalšího růstu se stávají opakující se výnosy: roční opakující se výnosy dosáhly 40,4 milionu, což je meziroční růst o 18 %, a počet předplatitelů vzrostl na 558 000.
„Rok 2025 jsme zakončili silným čtvrtým čtvrtletím, které podtrhlo dynamiku celého našeho podnikání. Dosáhli jsme prvního meziročního růstu tržeb po pěti letech a rekordní non-GAAP hrubé marže, která se oproti loňsku zvýšila o 920 bazických bodů. Tento úspěch je výsledkem našich strategických změn a zaměření na ziskovější oblasti,“ uvedl generální ředitel Netgearu CJ Prober.
Premianti z firem
Z pohledu jednotlivých segmentů byl hlavním tahounem růstu firemní segment. Tržby v oblasti Enterprise dosáhly 89,4 milionu dolarů a meziročně vzrostly o 10,6 %, přičemž klíčovou roli sehrál především ekosystém Pro AV. Spotřebitelský segment naopak zaznamenal pokles tržeb o 8,4 % na 93,1 milionu. Zatímco jádro spotřebitelského prodeje mírně rostlo, prodeje poskytovatelům služeb se propadly přibližně o 30 %.
Finanční ředitel Bryan Murray doplnil, že Netgear zakončil rok ve velmi dobré finanční kondici. Společnost disponovala hotovostí a krátkodobými investicemi ve výši 323 milionů USD, a to i po zpětném odkupu akcií v hodnotě 15 milionů USD realizovaném v posledním čtvrtletí.
Pro první čtvrtletí roku 2026 firma očekává čisté výnosy v rozmezí 160 až 175 milionů USD, přičemž upozorňuje na možné dopady rostoucích cen paměťových komponent DDR4, které mohou mírně tlačit na marže.
Zdroj: Netgear