Nová generace televizorů Philips MediaSuite

Společnost PPDS, globální poskytovatel profesionálních displejů Philips a doplňkových řešení oznamuje nejnovější vývoj svého portfolia špičkových pohostinských zařízení, a to s očekávaným uvedením dvou zcela nových a „hru“ měnících integrovaných televizních řad Google Cast, kompatibilní s Airplay, Netflix a nyní Philips MediaSuite připravených pro hraní v cloudu. Technologie Ambilight přichází do podnikání a přináší styl UltraSlim. Dva nové modely Philips MediaSuite, které budou k dispozici v roce 2026 a jsou součástí plánů nové generace této řady, potvrzují závazek společnosti PPDS dodávat vysoce inovativní produkty a řešení na světovém trhu.
Jedná se o nejpokročilejší a nejpropojenější rodinu chytrých hotelových televizorů typu „vše v jednom“ a také první hotelový televizor svého druhu, který dosáhl evropského hodnocení Energy Label E. Pokoj s ideálním výhledem Philips MediaSuite je synonymem pro mnoho předních hotelů, včetně Accor, IHG, Marriott a Radisson, plus předních výletních společností. Zaměřuje se na poskytování bezproblémových zážitků z domova do pokojů pro hosty, podporuje a uspokojuje všechny potřeby vizuální zábavy pro hosty, mladé i staré.
Stejně jako u předchozích a stávajících modelů Philips MediaSuite budou nové řady 6000 a 7000 dodávány připraveny pro Netflix a Philips MediaSuite a zůstanou jedinými hotelovými televizory, které přinášejí kompletní balíček mobilních služeb Google, včetně integrované technologie Google Cast jako standardu.
Hosté tak mají svobodu převzít kontrolu nad svým zážitkem ze sledování tím, že přenášejí své preferované streamovací účty na velkou obrazovku. Tento výkonný balíček také přináší hostům bezpečný přístup k tisícům oblíbených aplikací v obchodě Google Play, což vytváří ještě více možností zábavy, včetně zpráv, sportu, her, YouTube a mnoha dalších.
Televizory Philips MediaSuite jsou nyní pro uživatele ještě větší výběr a známější a jsou nyní kompatibilní také s technologií Apple AirPlay. S více než 2,25 miliardami aktivních zařízení Apple po celém světě – včetně iPhonů a iPadů – umožňuje proprietární technologie bezdrátového streamování společnosti Apple uživatelům streamovat zvuk, video a fotografie přímo do televizoru Philips MediaSuite a jeho prostřednictvím.
Philips MediaSuite 6000 Ambilight promění každý pokoj v zážitek
Řada Philips MediaSuite 6000, dostupná ve velikostech 43", 50", 55", 65", 75" a 85", jako jediná v segmentu hotelových televizorů přináší oblíbenou technologii Ambilight. Ta funguje tak, že barevná světla na zadní straně televizoru promítají na stěnu za obrazovkou a v reálném čase se přizpůsobují dění na obrazovce. Vzniká tak světelný efekt, který pomáhá snižovat namáhání očí a zvyšuje komfort při sledování.
Hotely si mohou světelné efekty přizpůsobit – ať už pro podporu vlastní značky, nebo pro sladění s designem a atmosférou konkrétního pokoje.
Philips MediaSuite 7000 UltraSlim přináší eleganci a styl do malých prostor
Stylové modely Philips MediaSuite 7000 UltraSlim (na úvodním obrázku) jsou navržené pro místa, kde je prostor na stěně vzácný, třeba malé pokoje butikových hotelů nebo kajuty na výletních lodích. Zachovávají všechny výhody řady MediaSuite, přičemž díky hloubce pod tři centimetry působí na zdi čistě a nerušivě.
Štíhlý profil však neznamená malou úhlopříčku – tyto designové hotelové televize budou dostupné v celé škále velikostí: 24" a 32" (Full HD rozlišení), dále pak 43", 50", 55" a 65" (4K rozlišení).
