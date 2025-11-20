Nová verze Acronis Cyber Protect posiluje kybernetickou odolnost pro on-premise IT/OT prostředí

- Výrobce: Acronis
- Distributoři ČR: Zebra systems
- Distributoři SR: Zebra systems
- Více informací: https://www.acronis.com/en/products/cyber-protect/licensing/local
Aktualizace přináší vylepšené funkce, které zjednodušují ochranu a posilují compliance požadavky pro všechny organizace spravující kritické systémy.
Acronis Cyber Protect postavený na osvědčeném know-how společnosti Acronis v oblasti kybernetické ochrany, uchovává data bezpečně v rámci zákazníkova perimetru a zajišťuje tak plnou suverenitu dat a soulad s předpisy. Nová verze podporuje starší systémy i moderní hypervizory a zajišťuje kompletní pokrytí smíšených infrastruktur.
Zákazníci těží z vysoké úrovně kompatibility, samoobslužné obnovy na jedno kliknutí a rozšířené přenositelnosti pracovní zátěže pro virtuální a hyperkonvergovaná prostředí.
Co je nového v Acronis Cyber Protect:
• Bezagentové zálohování pro Nutanix AHV a Proxmox VE: Chrání virtuální stroje bez nutnosti instalace agentů na každou instanci, čímž snižuje režijní náklady a zvyšuje efektivitu.
• Detekce Device Sense: Umožňuje automaticky detekovat, klasifikovat a inventarizovat zařízení v celé síti k získání přehledu o všech připojených koncových bodech v reálném čase.
• Vylepšená správa inventáře: Zefektivňuje sledování aktiv a správu životního cyklu díky přesnějším informacím a centralizované kontrole.
• Integrovaná bezpečnost: Integrovaná ochrana proti malwaru a ransomwaru pomáhá zajistit integritu dat a provozní kontinuitu i proti nově se objevujícím hrozbám.
• Rychlé zotavení: Rychle a spolehlivě obnovuje provoz systémů díky optimalizovaným pracovním postupům zotavení, které minimalizují prostoje a ztrátu dat.
S řešením Acronis Cyber Protect získávají organizace proaktivní, aktivní a reaktivní obranné vrstvy speciálně navržené pro prostředí, kde je připojení ke cloudu omezené nebo zakázané. Tato platforma zaměřená na lokální použití rozšiřuje dosah globální technologie kybernetické ochrany
Zdroj: Acronis