Nová verze Acronis Cyber Protect posiluje kybernetickou odolnost pro on-premise IT/OT prostředí

Dnes
Acronis Cyber Protect
Acronis oznámil novou verzi řešení Acronis Cyber Protect, která poskytuje nativně integrovanou kybernetickou odolnost pro lokální privátní cloudy a izolovaná IT a provozně-technologická (OT) prostředí. Řešení určené pro organizace, pro které není vhodné nasazení veřejného cloudu, kombinuje robustní zálohování, rychlou obnovu, kybernetickou bezpečnost a správu koncových bodů v jedné platformě.

Aktualizace přináší vylepšené funkce, které zjednodušují ochranu a posilují compliance požadavky pro všechny organizace spravující kritické systémy.

Acronis Cyber Protect postavený na osvědčeném know-how společnosti Acronis v oblasti kybernetické ochrany, uchovává data bezpečně v rámci zákazníkova perimetru a zajišťuje tak plnou suverenitu dat a soulad s předpisy. Nová verze podporuje starší systémy i moderní hypervizory a zajišťuje kompletní pokrytí smíšených infrastruktur. 

Zákazníci těží z vysoké úrovně kompatibility, samoobslužné obnovy na jedno kliknutí a rozšířené přenositelnosti pracovní zátěže pro virtuální a hyperkonvergovaná prostředí.

Co je nového v Acronis Cyber Protect:

• Bezagentové zálohování pro Nutanix AHV a Proxmox VE: Chrání virtuální stroje bez nutnosti instalace agentů na každou instanci, čímž snižuje režijní náklady a zvyšuje efektivitu.

• Detekce Device Sense: Umožňuje automaticky detekovat, klasifikovat a inventarizovat zařízení v celé síti k získání přehledu o všech připojených koncových bodech v reálném čase.

• Vylepšená správa inventáře: Zefektivňuje sledování aktiv a správu životního cyklu díky přesnějším informacím a centralizované kontrole.

• Integrovaná bezpečnost: Integrovaná ochrana proti malwaru a ransomwaru pomáhá zajistit integritu dat a provozní kontinuitu i proti nově se objevujícím hrozbám.

• Rychlé zotavení: Rychle a spolehlivě obnovuje provoz systémů díky optimalizovaným pracovním postupům zotavení, které minimalizují prostoje a ztrátu dat.

S řešením Acronis Cyber Protect získávají organizace proaktivní, aktivní a reaktivní obranné vrstvy speciálně navržené pro prostředí, kde je připojení ke cloudu omezené nebo zakázané. Tato platforma zaměřená na lokální použití rozšiřuje dosah globální technologie kybernetické ochrany

Zdroj: Acronis

