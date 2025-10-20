Channeltrends  »  Novinky  »  BenQ představuje 4K projektory TK705i a TK705STi pro domácí kino

BenQ představuje 4K projektory TK705i a TK705STi pro domácí kino

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

BenQ řady TK705
Autor: BenQ
Společnost BenQ představuje nové projektory TK705i a TK705STi pro domácí kino a zábavu. Poskytují podmínky pro promítání obsahu ve vysoké kvalitě především v moderních obývacích prostorech.
  • Výrobce: BenQ
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AGEM.CZ, AT Computers, eD system, SWS
  • Distributoři SR: 100Mega Slovakia, AGEM COMPUTERS SK, AT Computers SK, eD system, SWS Distribution
  • Cena: od 24 220 Kč / 1434 €
  • Více informací: https://www.benq.cz

Oba modely nabízí 4K UHD rozlišení, svítivost 3000 ANSI lumenů, technologii BenQ CinematicColor a HDR-PRO pro živý obraz s věrnými barvami. Integrované nástroje umožní snadné nastavení obrazu a flexibilní umístění v prostoru včetně osmi úrovní pro inteligentní přizpůsobení obrazu.

Růst poptávky po all-in-one řešeních znamená, že dnešní moderní uživatelé chtějí univerzální zařízení pro zábavu, sledování sportovních přenosů či filmů až po hraní her s přáteli.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Díky technologii BenQ CinematicColor pokrývají oba modely 98 % barevného prostoru Rec. 709. Výsledkem je živý a realistický obraz, věrný záměru režiséra. Vlastní technologie HDR-PRO vylepšuje reprodukci tak, že optimalizuje hloubku, poskytuje ostřejší detaily a optimální jas v různých světelných podmínkách. Ať už je osvětlení v místnosti zapnuté, nebo vypnuté, projektory reprodukují 4K ostré detaily a celkovou vysokou kvalitu až v úhlopříčce 150 palců.

Oba modely disponují osmi možnostmi pro inteligentní nastavení obrazu pro přizpůsobení jakémukoli prostoru během pár sekund. Jedná se o optický digitální zoom, v případě modelu TK705i motorizovaný, automatický 2D keystone, automatické ostření, automatický režim kina, automatické umístění obrazu do prostoru, digitální úpravu obrazu, automatickou funkci pro ochranu zraku a automatické vyhnutí se překážkám na promítané ploše. Model TK705STi je vybaven tzv. short-throw lens, tedy objektivem pro krátkou projekční vzdálenost, který umožňuje promítání velkého obrazu i v omezených malých prostorech.

Uživatelům je k dispozici hlasové ovládání nebo mobilní aplikace. Projektory jsou rovněž vybaveny integrovaným systémem Google TV pro snadný přístup k aplikacím, jakými jsou Netflix, Prime Video, YouTube a další. 

Konektivitu mimo jiné zajišťuje HDMI 2.1 s ALLM a ultra nízkou latencí 5 ms při 4K/60Hz, a proto je vhodný pro hraní na konzolích PS5, Xbox nebo Nintendo Switch. K dispozici je také další kabelové a bezdrátové připojení včetně USB-C poskytující napájení 30 W a Bluetooth 5.2, který usnadňuje připojení soundbarů, telefonů, notebooků a jiných zařízení bez nutnosti dalších adaptérů.

Channeltrends Awards

Dostupnost a ceny

Oba modely budou lokálně dostupné v průběhu října 2025. Model BenQ TK705i za 34 220 Kč / 1434 eur a model BenQ TK705STi za 39 130 Kč / 1639 eur.

Zdroj: BenQ

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

