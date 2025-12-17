Nové displeje Philips Stretch 3150 posouvají hranice digitálního signage

- Výrobce: Philips
- Servis: Asupport
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Více informací: https://www.philips.cz/p-m-pr/professional-displays nebo https://www.ppds.com/
Produkt je k dispozici již nyní – a poprvé bude představen na ISE 2026 v Barceloně. Jedinečný a okamžitě rozpoznatelný Philips Stretch 3150 byl navržen tak, aby rozšířil možnosti instalací, které musí být na očích, a nabízí ohromující 37" displej s poměrem stran 32:9 a rozlišením 1920 × 540.
Nový vylepšený Philips Stretch 3150 nahrazuje populární Philips S-Line – představený v roce 2022 – a byl navržen podle vyvíjejících se potřeb trhu. Každý displej lze přizpůsobit řešením pro maloobchod, dopravu, gastronomii, pohostinství, vzdělávání, bankovnictví, zdravotnictví, veřejné prostory, stadiony a arény a mnoho dalšího.
S flexibilitou a spolehlivostí v jádru byl montovatelný ve vertikální i horizontální orientaci, Philips Stretch 3150 navržen pro nepřetržitý provoz 24/7, přičemž jeho jas 700 cd/m² zajišťuje čistou viditelnost v přirozených i umělých světelných podmínkách.
S hmotností pouhých 7,6 kg a ultraúzkými rámečky (7,7 mm vlevo/vpravo a 14,0 mm nahoře/dole) je Philips Stretch 3150 navržen tak, aby proměnil prakticky jakýkoli prostor – zejména místa nevhodná pro tradiční displeje digitálního signage. Patří sem například prostory nad regály v obchodech nebo dokonce dočasné stěny používané u kiosků a pop-up stánků v nákupních centrech.
Mezi dosud nejčastější využití Philips Stretch (S-Line) patří branding, marketing, živé jízdní řády, navigace a jídelní tabule, přičemž nový model otevírá ještě více možností a výhod.
Pro ještě větší variabilitu lze Philips Stretch 3150 instalovat jako samostatné řešení nebo – pro větší a kreativnější projekty – lze více displejů bezešvě řetězit propojením HDMI výstupu jednoho displeje s HDMI vstupem druhého. U dlaždicových (tiled) instalací mohou firmy snadno propojit dva nebo více displejů Philips Stretch 3150 s jediným externím přehrávačem a spravovat obsah z jednoho zdroje – bez ohledu na počet displejů.
Jednou z největších – a přitom neviditelných – inovací nového Philips Stretch 3150 je integrovaný slot pro modul CRD32 Wi-Fi, který umožňuje volitelnou bezdrátovou síťovou konektivitu a funkci Bluetooth. Pro splnění všech potřeb a preferencí (včetně bezpečnosti) mohou AV/IT správci jednoduše vytvářet a plánovat obsah k přehrání přímo z cloudu (centrálně a na dálku), z místní paměti nebo z USB.
Aby se odstranily překážky, se kterými se setkávají uživatelé jiných srovnatelných modelů, je Philips Stretch 3150 nyní poháněn Android 13 System on Chip, který poskytuje lepší konektivitu a integrované bezpečnostní funkce. Displej je také optimalizován pro nativní Android aplikace, které lze instalovat přímo na displej, bez nutnosti externího přehrávače.
Zdroj: Philips