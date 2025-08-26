Nové objektové úložiště Dell ObjectScale X560

- Výrobce: Dell Technologies
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
- Cena: Na dotaz
- Více informací: https://www.dell.com/cs-cz/
Nová generace úložiště umožňuje škálovat kapacitu od 60 TB až po 9,22 petabajtů hrubé kapacity na rack. V racku lze provozovat od pěti do šestnácti nodů, což umožňuje flexibilní škálování podle potřeb zákazníka. Komunikace v síti probíhá přes 25 GbE rozhraní na frontendu i backendu, což zajišťuje vysokou propustnost dat a nízkou latenci.
Technologie Chunk Store pro vysokou efektivitu
Klíčovou inovací platformy Dell ObjectScale je technologie Chunk Store, která balí soubory do 128MB bloků. Díky tomu lze uložit více než 10 000 malých 10kilobajtových souborů do jediného bloku.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Každý takto vytvořený blok je následně chráněn pomocí technologie erasure coding, sofistikovaným způsobem rozdělení dat na datové a paritní fragmenty, které jsou distribuovány mezi různé racky a nody pro zajištění vysoké dostupnosti a odolnosti vůči selhání. Bloky jsou ukládány na disku systematicky a předvídatelně, což umožňuje rychlý přístup a efektivní správu dat.
Cloudově nativní softwarová platforma
Součástí integrovaného řešení je také cloudově nativní softwarová platforma ObjectScale, která ve verzi 4.0 přináší moderní, AI-ready operační prostředí s plnou kompatibilitou S3 API. Obsahuje nové funkce jako inteligentní rebalancování dat pro optimalizaci využití kapacity, pokročilé uvolňování nevyužitého úložného prostoru, rozšířené monitorování stavu systému a notifikace. Bezpečnost je posílena verzováním objektů, Object Lockem s možností čtení a zápisu během výpadku a silným šifrováním.
Flexibilní, odolné a nákladově efektivní úložiště
Dell ObjectScale X560 je navržen tak, aby poskytoval vysokou dostupnost, odolnost a efektivitu úložiště, s podporou enterprise funkcí jako je geo-replikace a disaster recovery. Díky softwarově definované architektuře umožňuje flexibilní nasazení jak on-premise, tak v hybridním cloudu a nabízí ekonomicky výhodné řešení s výrazně nižšími náklady na vlastnictví, správu a údržbu IT infrastruktury (TCO), které jsou až o 76 % nižší než v případě veřejného cloudu.
Je vhodný zejména pro organizace spravující velké objemy nestrukturovaných dat, jako jsou AI data, zálohy, archivace či multimédia, pro firmy vyžadující moderní AI-ready datová centra s vysokou propustností a nízkou latencí či pro prostředí vyžadující vysokou dostupnost, bezpečnost a odolnost dat.
Zdroj: Dell Technologies