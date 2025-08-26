Channeltrends  »  Novinky  »  Nové objektové úložiště Dell ObjectScale X560

Nové objektové úložiště Dell ObjectScale X560

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Dell ObjectScale X560
Autor: Dell Technologies
Společnost Dell Technologies uvedla na trh novou generaci objektového úložiště ObjectScale. Model X560 je první z nové řady X, která navazuje na model EX500, oproti kterému nabízí až o 83 % vyšší propustnost při čtení dat. Díky o 30 % větší kapacitě operační paměti o velikosti 256 GB a výkonné 1,6TB SSD cache nabízí X560 rychlejší přístup k datům a efektivnější zpracování metadat, což je klíčové pro AI a datově náročné úlohy.
  • Výrobce: Dell Technologies
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
  • Cena: Na dotaz
  • Více informací: https://www.dell.com/cs-cz/

Nová generace úložiště umožňuje škálovat kapacitu od 60 TB až po 9,22 petabajtů hrubé kapacity na rack. V racku lze provozovat od pěti do šestnácti nodů, což umožňuje flexibilní škálování podle potřeb zákazníka. Komunikace v síti probíhá přes 25 GbE rozhraní na frontendu i backendu, což zajišťuje vysokou propustnost dat a nízkou latenci.

Technologie Chunk Store pro vysokou efektivitu

Klíčovou inovací platformy Dell ObjectScale je technologie Chunk Store, která balí soubory do 128MB bloků. Díky tomu lze uložit více než 10 000 malých 10kilobajtových souborů do jediného bloku.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Každý takto vytvořený blok je následně chráněn pomocí technologie erasure coding, sofistikovaným způsobem rozdělení dat na datové a paritní fragmenty, které jsou distribuovány mezi různé racky a nody pro zajištění vysoké dostupnosti a odolnosti vůči selhání. Bloky jsou ukládány na disku systematicky a předvídatelně, což umožňuje rychlý přístup a efektivní správu dat.

Cloudově nativní softwarová platforma

Součástí integrovaného řešení je také cloudově nativní softwarová platforma ObjectScale, která ve verzi 4.0 přináší moderní, AI-ready operační prostředí s plnou kompatibilitou S3 API. Obsahuje nové funkce jako inteligentní rebalancování dat pro optimalizaci využití kapacity, pokročilé uvolňování nevyužitého úložného prostoru, rozšířené monitorování stavu systému a notifikace. Bezpečnost je posílena verzováním objektů, Object Lockem s možností čtení a zápisu během výpadku a silným šifrováním.

Flexibilní, odolné a nákladově efektivní úložiště

Dell ObjectScale X560 je navržen tak, aby poskytoval vysokou dostupnost, odolnost a efektivitu úložiště, s podporou enterprise funkcí jako je geo-replikace a disaster recovery. Díky softwarově definované architektuře umožňuje flexibilní nasazení jak on-premise, tak v hybridním cloudu a nabízí ekonomicky výhodné řešení s výrazně nižšími náklady na vlastnictví, správu a údržbu IT infrastruktury (TCO), které jsou až o 76 % nižší než v případě veřejného cloudu.

Channeltrends letní speciál

Je vhodný zejména pro organizace spravující velké objemy nestrukturovaných dat, jako jsou AI data, zálohy, archivace či multimédia, pro firmy vyžadující moderní AI-ready datová centra s vysokou propustností a nízkou latencí či pro prostředí vyžadující vysokou dostupnost, bezpečnost a odolnost dat.

 Zdroj: Dell Technologies

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions
EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)
Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)
Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy
Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Odborník radí, jak získávat klienty

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy