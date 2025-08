Nové výkonné mobilní pracovní stanice Dell Pro Max 16 a 18 Plus

Výrobce: Dell Technologies

Dell Technologies Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex

100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech

ASBIS SK, eD system, WESTech Cena: Na dotaz

Na dotaz Více informací: https://www.dell.com/cs-cz/

Nové pracovní stanice přináší výkon stolního počítače pro on-premise práci s umělou inteligencí do oblasti notebooků. Jsou určené pro náročné uživatele, kteří vyžadují špičkový výkon a vysokou míru zabezpečení dat. Díky práci s AI přímo v zařízení snižují závislost společností na cloudové infrastruktuře, což snižuje náklady a zvyšuje ochranu soukromí. Představují tak ideální řešení pro pokročilé profesionální aplikace, jako jsou VR/AR (virtuální a rozšířená realita), CAE (počítačově podporované inženýrství) či další výpočetně náročné úlohy.





Vysoký mezigenerační nárůst výkonu

Pracovní stanice pohání procesory Intel Core Ultra HX s možností osazení až 24jádrovou variantou Intel Core Ultra 9 285HX s frekvencí 5,5 GHz, NPU o výkonu 13 TOPS a spotřebou 55 W. Vysoký zobrazovací výkon zabezpečují dedikované grafické karty NVIDIA RTX PRO Blackwell až do varianty 5000, osazené 24 GB operační paměti GDDR7.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Díky tomu letošní modely s novým označením nabízí výrazně vyšší výkon než předchozí generace Precision. Dell Pro Max 16 Plus dosahuje o 53 % lepšího grafického výkonu ve srovnání s modelem Dell Precision 7680. Podobně Dell Pro Max 18 Plus dosahuje o 44 % vyššího grafického výkonu než Dell Precision 7780.

Široká paměťová variabilita

Modely Plus umožňují tři různé varianty paměti. První možností je osazení CAMM moduly o kapacitě 64 GB a 128 GB s rychlostí 6400 MT/s s dual-channel technologií. V pozdějších verzích (post RTS) budou dostupné vylepšené konfigurace s CAMM pamětí s rychlostí 7200 MT/s a další variantou je využití CSoDIMM paměťových modulů DDR5 6400 MT/s s celkovou kapacitou 64 GB, případně 96 GB v budoucích verzích.

Dell Pro Max Plus nabízí také širokou škálu rychlých SSD úložišť s podporou PCIe Gen4 a Gen5. K dispozici jsou kapacity od 512 GB až do 4 TB u Gen4 disků. Kromě jedné konfigurace s 512 GB jsou všechny ostatní vybavené funkcí SED (Self-Encrypting Drive) pro hardwarové šifrování a zvýšenou bezpečnost dat. Pro náročné uživatele jsou dostupné také Gen5 SSD s kapacitami 1 TB a 2 TB, rovněž s funkcí SED.

Úsporné i vysoce kvalitní dotykové displeje

Pro 16palcovou variantu jsou k dispozici tři varianty displeje. Základní verze nabízí Full HD+ rozlišení s 60Hz obnovovací frekvencí, WVA panelem, jasem 300 nitů a 45% pokrytím barevného prostoru NTSC. Pro náročnější uživatele je k dispozici verze s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, která nabízí věrné barvy díky 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, jas 500 nitů a technologii Low Blue Light pro snížení únavy očí. Nejvyšší variantu pak představuje dotykový UHD+ displej s technologií Tandem OLED, poměrem stran 16:10, 120Hz obnovovací frekvencí a úzkými rámečky. Tento displej s jasem 500 nitů a 100% DCI-P3 nabízí také certifikaci VESA HDR TrueBlack 1000.

Dell Pro Max 18 Plus má displej s poměrem stran 16:10 a poměrem obrazovky k tělu 88 %, který zajišťuje výrazný vizuální zážitek. Nabízí rozlišení QHD+, obnovovací frekvenci 120 Hz, WVA panel, 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, jas až 500 nitů a technologii Low Blue Light pro snížení únavy očí.

Pokročilé zabezpečení se šifrováním dat

Notebooky Dell Pro Max 16 Plus a 18 Plus jsou vybaveny pokročilými bezpečnostními technologiemi, včetně TPM 2.0 pro spolehlivé šifrování a ochranu dat, integrovanými čtečkami otisků prstů a IR kamerami pro pohodlné a bezpečné přihlášení. Šifrované SSD disky společně se zabezpečeným zámkem šasi poskytují komplexní fyzickou i digitální ochranu zařízení. Správa a zabezpečení je dále usnadněna díky Dell Manageability Suite a integrací s Microsoft Intune, což umožňuje efektivní řízení v rámci moderních podnikových IT prostředí.

Inovovaný systém chlazení

Nová generace pracovních stanic Dell Pro Max Plus přináší unikátní přepracovaný systém chlazení, který využívá tři ventilátory. Dva nasávají vzduch ze spodních průduchů pro efektivní chlazení CPU a GPU, zatímco třetí ventilátor vytváří negativní tlak, který zajišťuje proudění vzduchu z méně přístupných částí zařízení.

Tato inovativní technologie umožňuje udržet maximální výkon i při dlouhodobé zátěži. Klíčovou roli hraje vertikální uspořádání CPU a GPU, díky kterému se optimalizuje vnitřní prostor a zvyšuje efektivita proudění vzduchu.

Ekologický design a bohatá konektivita

Promyšlený design klade důraz na udržitelnost – šasi těchto profesionálních notebooků je vyrobeno z až 90 % recyklovaného hořčíku a obsahuje až 50 % recyklovaných plastů, což výrazně snižuje ekologickou stopu. Lehká a zároveň odolná konstrukce s modulárními komponenty umožňuje snadnou výměnu baterie a USB-C portů, což nejen usnadňuje servis a rozšíření, ale také prodlužuje životnost zařízení a minimalizuje jeho dopad na životní prostředí.

Špičková konektivita a flexibilita portů zahrnuje podporu Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, 2,5Gb Ethernet, 5G LTE a až tři USB-C porty, které zajišťují rychlé a spolehlivé připojení pro bezproblémovou práci.

Zdroj: Dell Technologies