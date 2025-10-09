Channeltrends  »  Novinky  »  Novinky v MSP platformě Acronis Cyber Protect Cloud

Novinky v MSP platformě Acronis Cyber Protect Cloud

Acronis
Acronis vylepšil svou MSP platformu Acronis Cyber Protect Cloud o další nové funkce. Ty zahrnují ochranu proti potenciálně nechtěným aplikacím v rámci služby EDR/XDR, možnost zálohování a disaster recovery do dalších prostředí, či efektivnější práci s PST soubory při archivaci e-mailů.

K hlavním novinkám v nové aktualizaci patří:

  • Bezagentové zálohování do Proxmox VE 9.0 – v návaznosti na nedávné ohlášení podpory prostředí Proxmox byla přidána podpora pro Proxmox Virtual Environment 9.0 (vedle verze 8.2+), což umožňuje ochranu virtuálních strojů a kontejnerů LXC pomocí záloh do lokálního úložiště, cloudu Acronis nebo veřejných cloudů, a migraci pracovních úloh v podporovaných verzích Proxmox.
  • EDR/XDR: Ochrana před potenciálně nežádoucími aplikacemi – Acronis EDR/XDR nyní obsahuje ochranu před potenciálně nežádoucími aplikacemi, které mohou snižovat výkon systému, zobrazovat rušivé reklamy nebo sledovat aktivitu uživatelů pro obchodní účely. Po detekci jsou tyto aplikace umístěny do karantény nebo blokovány na základě nastavení firemních zásad a podrobně analyzovány.
  • Přímé zálohování do cloudu IONOS (S3) – Umožňuje ukládat zálohy do úložiště IONOS bez dalších gateway serverů. Chrání Windows a Linux systémy, virtuální stroje, disky a soubory s pomocí granulární obnovy, včetně obnovy na „holé železo“.
  • DR: Obnova po havárii pro virtuální stroje Nutanix AHV – Při výpadku převádí pracovní systémy Nutanix s pomocí nástroje Acronis Disaster Recovery a obnovuje je do lokálního prostředí – s využitím centrální konzole Acronis, runbooků a sítí.
  • Import PST souborů – Zjednodušuje migraci pomocí importu e-mailových PST souborů ve službě Acronis Email Archiving pro Microsoft 365. Partneři mohou importovat soubory PST uložené lokálně nebo ve OneDrive přímo do archivu, čímž zajistí, že žádná historická data nebudou ztracena.

S cílem zjednodušit a zpřehlednit široké portfolio služeb v rámci Acronis Cyber Protect Cloud přejmenovala navíc společnost Acronis jednotlivé produkty integrované ve své MSP platformě – seznam nových názvů je dostupný na této stránce.

Zdroj: Acronis/Zebra systems

