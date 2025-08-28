Channeltrends  »  Novinky  »  Evolveo představuje bezdrátový Bluetooth reproduktor TopSound

Evolveo představuje bezdrátový Bluetooth reproduktor TopSound

Dnes
Bluetooth reproduktor EVOLVEO TopSound
EVOLVEO představuje nový bezdrátový reproduktor TopSound, kombinující vodotěsnou konstrukci s dlouhou výdrží baterie a integrovaným rádiem. Je navržený pro uživatele, kteří si chtějí užívat kvalitní zvuk bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Reproduktor EVOLVEO TopSound je kompaktní a lehký, takže je ideální pro cestování. Díky ochrannému krytí IPX7 je odolný proti ponoření do vody, což z něj dělá skvělého společníka na pláž, k bazénu nebo do deštivého počasí. Gumová záslepka navíc chrání nabíjecí port před prachem a nečistotami.

S vestavěnou baterií o kapacitě 1200 mAh dokáže přehrávat hudbu až 13 hodin na jedno nabití. Nabíjení probíhá pomocí USB-C a trvá zhruba tři hodiny. Reproduktor disponuje funkcí automatického vypnutí po pěti minutách nečinnosti, čímž šetří energii.

Kromě bezdrátového přehrávání přes Bluetooth 5.3 nabízí EVOLVEO TopSound také integrované rádio s automatickým laděním stanic. Funkce Party Dual Stereo umožňuje spárovat dva reproduktory pro vytvoření prostorového stereo zvuku. Pro handsfree hovory je vybaven vestavěným mikrofonem.

Výstupní výkon 4,5 W a frekvenční rozsah od 100 Hz do 20 kHz zajišťují čistý zvuk s maximální hlučností 85 dB. Ovládání je intuitivní, s několika tlačítky pro zapnutí/vypnutí, párování, ovládání hlasitosti a přepínání skladeb nebo stanic. Praktické poutko a protiskluzová žebra na spodní straně zvyšují komfort a stabilitu při používání.

Zdroj: Evolveo

