Channeltrends  »  Novinky

Reportáž: Bezpečně o kyberbezpečnosti na Sophos Day 2023

Zuzana Peroutková Bičíková
22. 9. 2023
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Všechny fotografie
Z informací vyplynulo, že růst tržeb Sophosu v České republice výrazně zaostává za polským či maďarským trhem.

Dne 19. 9. 2023 se v prostorách pražského hotelu Hilton konalo setkání partnerů společnosti Sophos s názvem Sophos Day 2023, v rámci něhož si účastníci mohli vyslechnout, co kyberbezpečnostní společnost kuchtí pod pokličkou.

Akce začala v brzkých odpoledních hodinách společným obědem, po kterém následovalo oficiální uvítání. Toho se ujali zástupci Sophosu v čele s Patrickem Müllerem, regionálním manažerem pro východní Evropu, a Saschou Pfeifferem, senior directorem pro sales engineering pro EMEA.

MDR na vzestupu

První přednáškový blok vedl Pfeiffer, jenž hned v úvodu nastínil, že i v dnešní době existují podniky, kteří se nechtějí vzdát zastaralé infrastruktury a hardwaru. Jedním dechem zkritizoval zkostnatělost některých manažerů a jejich neochotu měnit pořádky.

Zdůraznil, že vedle turbulentních změn, kterými si globální společnost v nedávné době prošla – pandemie covidu-19 a s ní související sílící trend hybridní práce –, na uživatele internetu číhají i pokročilé ransomwarové hrozby a kyberútoky využívající umělou inteligenci.

V této souvislosti Pfeiffer zmínil, že Sophos implementuje strojové učení ve všech svých systémech včetně automatizované analytiky v řešeních řízeného rozpoznání a reakce (Managed Detection and Response, MDR). Mimochodem, MDR podle něj nejrychleji rostoucí segment v Sophosu.

Co se prodejních příležitostí týče, Pfeiffer v paralele s automobilovým leasingem zdůraznil, že preferovanou metodou jsou služby, a podotkl, že prodejní cyklus as-a-service je velmi rychlý, což může být lákavé pro akční partnery.

Čeští partneři (možná) zaspali

Po coffee breaku vystoupil Müller s novinkami v channelu. V první řadě všem partnerům poděkoval za to, že 80 % všech realizovaných obchodů se týká next-gen řešení. V návaznosti na svého kolegu také zmínil, že prodeje MDR rostou ve východní Evropě takřka raketovým tempem.

Nedovolil ovšem, aby čeští partneři usnuli na vavřínech. Z ukázaného slidu vyplynulo, že tržby Sophosu v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2024 v České republice vyrostly o 4,5 %, zatímco v Polsku a Maďarsku se tržby zvýšily o impozantních 44 %, resp. 40,5 %.

Plynule potom navázal na marketingové strategie a aktivity Sophosu a vyzval partnery, aby  se do nich zapojili. Jednou ze zajímavých taktik podle něj může být vypilování taktik pro oslovování klientů, kterým končí předplatné.

Po Müllerovi se opět ujal slova Pfeiffer a provedl účastníky akce technickým updatem, kde informoval o hardwaru s ukončenou životností. Setkání zakončil networking u otevřeného baru.

Vyštípe umělá inteligence lidi z oboru?

Bezpečnostní experti Sophosu se rovněž vyjádřili k tomu, jak odstraňovat obavy z umělé inteligence a budovat důvěru v ní. Podle nedávného průzkumu společnosti má totiž z AI obavy celá polovina Čechů. Klíčem podle odborníků je především vzdělávání a správná argumentace.

Umělá inteligence se zejména v oblasti bezpečnosti úspěšně používá už dlouho, protože útočníky již nelze spolehlivě odhalit a zastavit pomocí čistě ochranných technologií, jako je zabezpečení koncových bodů nebo firewall,“ uvádějí.

Namísto toho je podle nich třeba analyzovat a korelovat rozsáhlá telemetrická data v síti, na koncových bodech, v cloudu, v e-mailech, v přihlašovacích systémech atd. tak, aby bylo možné odhalit a zastavit potenciální útoky v rané fázi.

A právě zde hraje klíčovou roli umělá inteligence, která podporuje vše od analýzy potenciálního malwaru a phishingových e-mailů až po identifikaci anomálií v síťovém provozu a podezřelého používání systémových nástrojů na koncových bodech,“ upřesňují zástupci Sophosu.

TOP100

Experti v neposlední řadě zdůrazňují, že umělá inteligence nedělá z lidí v prodejním kanálu nadbytečné pracovníky, ale spíše je zbavuje rutinních činností a „šumu na pozadí“, aby se mohli soustředit na činnosti s vyšší hodnotou a aktivity důležité pro zákazníky.

Zdroj: ChannelWorld, Sophos

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

