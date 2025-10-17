Channeltrends  »  Novinky  »  Obrazem: Livin' On a Prayer a podzimní Čejkovice s SWS & ALSO

Obrazem: Livin' On a Prayer a podzimní Čejkovice s SWS & ALSO

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Distributoři odstartovali měsíc kybernetické bezpečnosti partnerským setkáním, kde zazněla celá plejáda novinek od Microsoftu po Intel. Po zámeckém nádvoří se po setmění tentokrát rozezněly hity legendárních Bon Jovi.

Začátek října již tradičně patřil Čejkovicím. Letos se zde uskutečnilo 44. setkání partnerů společnosti SWS, které se neslo ve znamení bohaté účasti, inspirativních přednášek, skvělého jídla a pití, ale i atraktivního doprovodného programu.

Obrazem: Podzimní Čejkovice s SWS & ALSOAutor: SWS

Úvodního slova se ujala Martina Vlčková, CCO SWS, která přivítala partnery a zahájila oficiální program. Slovo následně dostal Sergei Dmitriev, device partner sales lead ze společnosti Microsoft, který nastínil směřování Microsoftu v oblasti zařízení a AI.

Generálním partnerem letošního ročníku byla právě společnost Microsoft, která představila novinky v oblasti Windows 11 a Copilot+ PC, včetně praktických ukázek využití těchto zařízení v moderním IT světě. Během celého dne byl připraven bohatý doprovodný program, ale i demo ukázky na nádvoří zámku a před zámkem nechyběla ani chill zóna.

Své partnery o klíčových změnách v oblasti licencování, bezpečnosti a partnerských programů informovala i společnost ALSO.

Na přednášce byl představen říjen jako Měsíc kybernetické bezpečnosti, který přináší série webinářů. V rámci Microsoft incentivních programů zároveň od října vstupují v platnost nové požadavky pro partnery.

Obrazem: Podzimní Čejkovice s SWS & ALSOAutor: SWS

Co dalšího přinesl program?

Lenovo představilo své portfolio monitorů, tabletů, stylových notebooků a profesionální řady Think. Canon zaujal podzimní nabídkou pro fotografii a tisk. V rámci přednáškových bloků se účastníci dozvěděli novinky z oblasti zařízení HP, aktuální trendy značky TCL, komplexní řešení s panely Viewsonic, produktové novinky od Kingston. Nejnovější hrozby a ochranné mechanismy od AVAST.

Obrazem: Podzimní Čejkovice s SWS & ALSOAutor: SWS

Tisková řešení představily značky Brother, Kyocera a Pantum. Velkou pozornost vzbudily novinky od Asus a Acer. Síťová řešení pro domácnosti i firmy prezentovaly společnosti TP-Link a Teltonika. Zástupci ESET informovali o aktuálním vývoji svého portfolia.

APC poradilo, jak efektivně zálohovat data a iGet představil nové portfolio tabletů, telefonů a zabezpečení. Dceřiná společnost ENTEC prezentovala IT řešení značek Huawei a xFusion.

Nově se v Čejkovicích představili také Intel s platformou AI PC Solutions, Synology s bezpečností dat na podnikové úrovni, Seagate a Western Digital. Také Huawei Smart Energy se zaměřením na rezidenční a komerčně-průmyslová řešení.

Doprovodný a večerní program

Celým dnem provázel oblíbený moderátor Ondřej Carda, který se postaral o příjemnou atmosféru. Oficiální program probíhal ve čtyřech sálech, kde se vystřídalo 24 zástupců předních ICT značek.

Obrazem: Podzimní Čejkovice s SWS & ALSOAutor: SWS

Před čejkovickým zámkem a Templářskou restaurací probíhal doprovodný program. Na venkovních stáncích prezentovaly své produkty další značky jako Fujitsu (FSAS), Sony, Acer, MSI, AOC/Philips, Lanberg a další. Fotbalové hřiště již tradičně patřilo společnosti DELL.

Channeltrends Awards

Odpolední workshop v čejkovické orlovně přinesl prezentace firem Aveli, Avacom, CyberPower, Delock, Evolveo, iTec, MailStore a dalších. Večerní zábava vyvrcholila koncertem Bon Jovi revival, který rozproudil energii všech účastníků, a cimbálovou muzikou OLiNa, která dodala večeru tradiční atmosféru.

Zdroj: SWS

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Témata:

