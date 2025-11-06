Channeltrends  »  Novinky  »  Obrazem: Slet celebrit na glam setkání AT Computers

Obrazem: Slet celebrit na glam setkání AT Computers

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Všechny fotografie
Distributor si pro hosty z řad partnerů a zákazníků nachystal vskutku hvězdný program, do akce se zapojili olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý či DJka Andrea Pomeje.

Společnost AT Computers v rámci podzimní série čtyř českých a jednoho slovenského setkání nachystala hvězdnou show plnou celebrit. Během setkání, jejichž branami prošlo bezmála 1 500 ATC „celebrit“, proběhlo přes 100 prezentací a workshopů, a účastníci se mohli zastavit k v součtu přes 150 výstavkám.

Jak se sluší na akci plnou hvězd, i prostředí muselo být patřičně šik. Hotel se proměnil v blyštivé království – návštěvníci prošli slavobránou po červeném koberci, všude visely zlaté girlandy, balonky a třpytivá nebesa, stoly zdobily zlaté ubrusy a kongresový sál měl galerii ověšenou grafikami domácích i světových celebrit.

Obrazem: Slet celebrit na glam setkání AT ComputersAutor: AT Computers

Jako o celebrity bylo postaráno i o hosty z řad zákazníků ATC. U vchodu dostali welcome drink do ruky a trika se zlatým nápisem „Jsem celebrita“ na zádech. Na stěnách hotelu také nešlo přehlédnout portréty týmu ATC, focených ála celebrity (např. nechyběla Adamsova rodina).

Duo MW+PV jako vždy v akci

Rozhodně ale nešlo jen o pózování, celá akce se točila kolem businessu a vzdělávání. Martin Wanke, marketingový ředitel ATC, lákal do kongresového sálu na úvodní zahájení, kde byli hosté opět rozděleni do pěti VIP týmů a pod taktovkou hostesek vyrazili na sérii prezentací a workshopů. Aktivní účastníci mohli sbírat obrovské diamanty, které si pak směňovali ve vždy populární tombole.

Odpolední program začal přednáškou v sále v podání ATC – Petr Vaněk, obchodní ředitel ATC, jako vždy nejdříve zhodnotil výsledky distribučního trhu 2024 a 2025. Poté představil novinky na webu, kde ATC vyvinulo AI aplikaci pro pomoc s vyhledáváním.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
0:00/

Další novinkou je sekce Speciální ceny, kterou zákazníci najdou v záložce Prodej – zobrazí se nabídka platných speciálních cen a u množstevních slev lze také vidět cenu za 1 ks. Reselleři také mají možnost vložit své logo do nabídky pro koncové zákazníky.

Do záložky Nákup také přibyla sekce Záruky, kde lze najít přehled a podklady k registraci záruk a licence ke stažení. Petr také zdůraznil, že ATC umí doručit zboží i do různých boxů, jako jsou Z-boxy, Alzaboxy, DPD boxy atd., a zmínil i služby resellerům na míru, jako jsou XAAS, leasing a pojištění.

Sladká chuť úspěchu

Martin Wanke na jaře resellerům připomněl hlasování v anketě ChannelTrends Awards 2024 a na podzim už děkoval za jejich hlasy, které ATC přinesly už poněkolikáté v řadě tituly Broadline distributor roku 2024 pro CZ a Broadline distribútor roka 2024 pro SK.

Známe vítěze Channeltrends Awards 2024, ATC a Lenovo slaví double Přečtěte si také:

Známe vítěze Channeltrends Awards 2024, ATC a Lenovo slaví double

Dále se zaměřil na připomenutí důležitého data 14. 10. 2025, kdy končila oficiální podpora Windows 10 pro firemní zákazníky, a doporučil tedy resellerům řešit výměnu za Windows 11.

Dále informoval, že ATC při přepravě vlastních PC začalo používat tzv. shock-indikátor nálepky, které detekují nárazy přesahující stanovenou mez přetížení. Nabídl také možnost získat lepší vstupní ceny a další výhody formou různých podpor.

Večerní přehlídka hvězd

Skutečná párty hvězdného formátu začala po setmění. Elitní český biker a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý s nadšením mluvil o svých sportovních úspěších a příhodách. Zákazníci se navíc na každém setkání mohli potkat s jinou stand-up komediální hvězdou – do slz je rozesmávali Tomáš Hudák, Michael Szatmary či Petr Jablonský.

O hudební show se postarali Velveti, kteří si připravili speciální Velvet Celebrity Show plnou hitů domácích i zahraničních hvězd. Další hvězdou večera byla bezpochyby KJ Sax – česká saxofonistka a performerka se svým energickým vystoupením a interaktivním přístupem k publiku.

Channeltrends Awards

Kapela s frontmanem Martinem Štěpánkem ml. zvedla účastníky ze židlí k tanci a celou atmosféru pak ke stropu vygradovala česká, ale světově známá DJ celebrita Andrea Pomeje za mixážním pultem.

Zdroj: AT Computers

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci do provozních modelů prostřednictvím agentické umělé inteligence

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně, bez čekání a na pojišťovnu

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI, obchodu se to nemusí líbit

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?