Obrazem: Slunce, mlha a novinky s Asbis CZ v Janských Lázních

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Všechny fotografie
Účastníky akce neodradily ani přízemní mrazíky, příjemnou náladu (a teplotu) udržovaly technologické novinky i přátelská atmosféra.

Na začátku října 2025 proběhlo v Janských Lázních setkání pořádané společností Asbis CZ, kterého se zúčastnilo přes čtyřicet hostů z řad zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců. Akce byla zaměřena na posílení obchodních vztahů, prezentaci technologických novinek a společný zážitek v přírodním prostředí.

Hlavními partnery akce byly společnosti Eaton, HP a XFX, které představily své aktuální portfolio a inovace v rámci odborných prezentací.

Program zahrnoval také turistický výlet na Černou horu, který prověřil fyzickou kondici účastníků – počasí bylo proměnlivé, od sněhu a deště až po slunečné chvíle.

Po návratu do hotelu Omnia měli účastníci možnost relaxace ve wellness zóně, následovala společná večeře a týmová soutěž „Máme rádi hory“, která podpořila neformální atmosféru a týmového ducha.

Zdroj: Asbis CZ

Autor článku

