Obrazem: Strategie Red Hatu v kulisách Národního technického muzea

Zuzana Peroutková Bičíková
20. 3. 2026
V prostředí historických exponátů zástupci Red Hatu nastínili své vize pro letošní rok. Hosté nebyli ochuzení ani o panelovou diskuzi a komentované prohlídky.

Společnost Red Hat uspořádala v prostorách pražského Národního technického muzea Red Hat Partner Day 2026, půldenní setkání partnerů společnosti Red Hat z Česka a širšího regionu. Kolem legendárních historických vozů, letadel a lokomotiv se tak probíral strategický program i budovaly mezilidské vztahy.

Zdeňka Van der Zwan, country manažerka Red Hatu pro Českou republiku a Slovensko a členka vrcholového vedení pobočky Red Hat Czech v Brně

V úvodní keynote Zdeňka Van der Zwan, country manažerka Red Hatu pro Českou republiku a Slovensko a členka vrcholového vedení pobočky Red Hat Czech v Brně, nastínila ambice společnosti pro nadcházející měsíce. 

Cílem Red Hatu pro rok 2026 je posílit schopnosti partnerů při zavádění otevřených technologií a hybridního cloudu. Spolupráce v rámci ekosystému je klíčová – jen společně můžeme zákazníkům nabídnout řešení s reálnou přidanou hodnotou,“ uvedla.

Keynote se zaměřila na strategické priority společnosti – rozvoj hybridního cloudu, automatizaci a implementaci otevřených technologií v podnikovém prostředí. Partnerům byly představeny konkrétní oblasti, kde mohou rozvíjet své služby a posilovat svou pozici u zákazníků.

Diskuze, debaty i prohlídky

Red Hat rovněž shrnul novinky v partnerském programu a otevřel témata, která ovlivňují obchodní rozhodování zákazníků, jako jsou digitální suverenita, volba cloudové infrastruktury a dopady technologií na umístění a bezpečnost dat. Pozornost byla věnována i virtualizačním schopnostem platformy Red Hat OpenShift.

Panelová diskuze nabídla praktický pohled na využití umělé inteligence v podnikovém prostředí i její dopad na partnerské modely. Účastníci získali konkrétní příklady implementace AI a ukázky nástrojů pro rozvoj služeb zákazníkům, což posiluje jejich konkurenceschopnost a hodnotu v rámci ekosystému Red Hatu.

AIT26

Součástí programu bylo i ocenění nejlepších partnerů za rok 2025, které podtrhlo přínos dlouhodobé spolupráce a strategickou hodnotu členství v partnerském ekosystému Red Hatu. Vedle odborné části měli účastníci prostor pro networking a komentované prohlídky unikátních expozic Automobily, Letadla a Doly, čímž se spojilo sdílení know-how s možností posílit obchodní vztahy.

Zdroj: Red Hat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

TEMU jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Netflix v Česku znovu zdražuje

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Dotazy a odpovědi kolem nového okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara