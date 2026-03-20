Obrazem: Strategie Red Hatu v kulisách Národního technického muzea

Společnost Red Hat uspořádala v prostorách pražského Národního technického muzea Red Hat Partner Day 2026, půldenní setkání partnerů společnosti Red Hat z Česka a širšího regionu. Kolem legendárních historických vozů, letadel a lokomotiv se tak probíral strategický program i budovaly mezilidské vztahy.
V úvodní keynote Zdeňka Van der Zwan, country manažerka Red Hatu pro Českou republiku a Slovensko a členka vrcholového vedení pobočky Red Hat Czech v Brně, nastínila ambice společnosti pro nadcházející měsíce.
„Cílem Red Hatu pro rok 2026 je posílit schopnosti partnerů při zavádění otevřených technologií a hybridního cloudu. Spolupráce v rámci ekosystému je klíčová – jen společně můžeme zákazníkům nabídnout řešení s reálnou přidanou hodnotou,“ uvedla.
Keynote se zaměřila na strategické priority společnosti – rozvoj hybridního cloudu, automatizaci a implementaci otevřených technologií v podnikovém prostředí. Partnerům byly představeny konkrétní oblasti, kde mohou rozvíjet své služby a posilovat svou pozici u zákazníků.
Diskuze, debaty i prohlídky
Red Hat rovněž shrnul novinky v partnerském programu a otevřel témata, která ovlivňují obchodní rozhodování zákazníků, jako jsou digitální suverenita, volba cloudové infrastruktury a dopady technologií na umístění a bezpečnost dat. Pozornost byla věnována i virtualizačním schopnostem platformy Red Hat OpenShift.
Panelová diskuze nabídla praktický pohled na využití umělé inteligence v podnikovém prostředí i její dopad na partnerské modely. Účastníci získali konkrétní příklady implementace AI a ukázky nástrojů pro rozvoj služeb zákazníkům, což posiluje jejich konkurenceschopnost a hodnotu v rámci ekosystému Red Hatu.
Součástí programu bylo i ocenění nejlepších partnerů za rok 2025, které podtrhlo přínos dlouhodobé spolupráce a strategickou hodnotu členství v partnerském ekosystému Red Hatu. Vedle odborné části měli účastníci prostor pro networking a komentované prohlídky unikátních expozic Automobily, Letadla a Doly, čímž se spojilo sdílení know-how s možností posílit obchodní vztahy.
