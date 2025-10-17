Evolveo představuje odolný tlačítkový telefon StrongPhone Q1

- Výrobce: Evolveo
- Distributoři ČR: Abacus Electric
- Cena: 1290 Kč
- Více informací: https://eshop.evolveo.cz/evolveo-strongphone-q1--vodotesny-odolny-dual-sim-telefon--cerno-oranzova/
V době smartphonů, které se často mechanicky poškodí, přináší Evolveo StrongPhone Q1 návrat k podstatě mobilní komunikace. S certifikací IP68 je tento telefon plně voděodolný a prachotěsný, a navíc se pyšní zvýšenou odolností proti nárazu. Ať už pracujete na stavbě, zdoláváte horské stezky, nebo jednoduše potřebujete telefon, který vás nezklame v dešti či blátě, StrongPhone Q1 je připraven na vše.
Evolveo StrongPhone Q1 je navržen jako spolehlivý a praktický telefon pro každodenní používání i do náročných podmínek. Vyniká především svou extrémní výdrží baterie – s výkonným 1800mAh akumulátorem dokáže v pohotovostním režimu vydržet až dva týdny. Výhodou je i fakt, že je baterie uživatelsky vyměnitelná, což zásadně prodlužuje celkovou životnost zařízení.
Pro maximální bezpečnost je telefon vybaven SOS tlačítkem, které v případě nouze odešle přednastavenou SMS zprávu až pěti vybraným kontaktům, následně je vytočí a spustí hlasitou sirénu, čímž na situaci okamžitě upozorní okolí.
StrongPhone Q1 také podporuje Dual SIM funkcionalitu. Toto řešení je ideální pro ty, kteří chtějí oddělit pracovní a soukromé hovory, nebo pro cestovatele, kteří chtějí využívat služeb alternativního operátora.
Navigaci v menu a čtení zpráv zajišťuje přehledný barevný 2,4" TFT displej. Pro situace, kdy je potřeba světlo, je telefon vybaven integrovanou výkonnou LED svítilnou.
Přes svou odolnou konstrukci je StrongPhone Q1 ultralehký – jeho hmotnost činí pouhých 139 gramů (včetně baterie). Pro moderní konektivitu je telefon osazen USB-C portem pro nabíjení a klasickým 3,5mm jackem pro připojení sluchátek.
Mezi praktické funkce nechybí ani FM rádio, základní fotoaparát, Bluetooth pro bezdrátové připojení, kalendář, budík, stopky, kalkulačka a mnoho dalšího. Pro rozšíření úložného prostoru je k dispozici podpora microSD karet.
Zdroj: Evolveo