Evolveo představuje odolný tlačítkový telefon StrongPhone Q1

Včera
EVOLVEO StrongPhone Q1
Evolveo rozšiřuje nabídku odolných telefonů o model StrongPhone Q1. Tlačítkový Dual SIM telefon ve výrazné černo-oranžové barvě (případně ve zcela černé verzi) je navržen pro ty, kdo hledají spolehlivost a odolnost v náročných podmínkách, aniž by se museli vzdát důležitých funkcí.

V době smartphonů, které se často mechanicky poškodí, přináší Evolveo StrongPhone Q1 návrat k podstatě mobilní komunikace. S certifikací IP68 je tento telefon plně voděodolný a prachotěsný, a navíc se pyšní zvýšenou odolností proti nárazu. Ať už pracujete na stavbě, zdoláváte horské stezky, nebo jednoduše potřebujete telefon, který vás nezklame v dešti či blátě, StrongPhone Q1 je připraven na vše.

Evolveo StrongPhone Q1 je navržen jako spolehlivý a praktický telefon pro každodenní používání i do náročných podmínek. Vyniká především svou extrémní výdrží baterie – s výkonným 1800mAh akumulátorem dokáže v pohotovostním režimu vydržet až dva týdny. Výhodou je i fakt, že je baterie uživatelsky vyměnitelná, což zásadně prodlužuje celkovou životnost zařízení.

Pro maximální bezpečnost je telefon vybaven SOS tlačítkem, které v případě nouze odešle přednastavenou SMS zprávu až pěti vybraným kontaktům, následně je vytočí a spustí hlasitou sirénu, čímž na situaci okamžitě upozorní okolí.

StrongPhone Q1 také podporuje Dual SIM funkcionalitu. Toto řešení je ideální pro ty, kteří chtějí oddělit pracovní a soukromé hovory, nebo pro cestovatele, kteří chtějí využívat služeb alternativního operátora.

Navigaci v menu a čtení zpráv zajišťuje přehledný barevný 2,4" TFT displej. Pro situace, kdy je potřeba světlo, je telefon vybaven integrovanou výkonnou LED svítilnou.

Přes svou odolnou konstrukci je StrongPhone Q1 ultralehký – jeho hmotnost činí pouhých 139 gramů (včetně baterie). Pro moderní konektivitu je telefon osazen USB-C portem pro nabíjení a klasickým 3,5mm jackem pro připojení sluchátek.

Mezi praktické funkce nechybí ani FM rádio, základní fotoaparát, Bluetooth pro bezdrátové připojení, kalendář, budík, stopky, kalkulačka a mnoho dalšího. Pro rozšíření úložného prostoru je k dispozici podpora microSD karet.

Témata:

