OKsystem kupuje většinový podíl ve společnosti Sense4code

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
loga společností OKsystem a Scormium, oznámení akvizice
Autor: OKsystem
OKsystem posiluje svou pozici v oblasti digitálního vzdělávání, převzala 65% podíl ve vývojáři vzdělávací platformy Scormium.

Společnost OKsystem oznámila akvizici 65% podílu ve firmě Sense4code, která vyvíjí moderní vzdělávací platformu Scormium. Propojení obou firem představuje strategický krok, který umožní další rozvoj této platformy a zároveň rozšíření produktového portfolia OKsystemu v oblasti vzdělávání, školení a rozvoje talentů.

SaaS platformu Scormium dnes využívají firmy jako Decathlon, Tipsport, KION Group, Česká spořitelna, Linet nebo Plzeňský Prazdroj pro školení zaměstnanců, zákazníků i obchodních partnerů.

Za poslední tři roky se měsíční opakované tržby platformy zvýšily o více než 500 % a produkt se posouvá od klasického LMS (Learning Management System) k modernímu pojetí LXP (Learning Experience Platform).

Pro OKsystem je vstup do Sense4code součástí dlouhodobé strategie rozvoje produktového portfolia se zaměřením na digitalizaci procesů ve firmách na českém trhu i v zahraničí.

Scormium vnímáme jako jedno z nejlepších řešení na českém trhu v oblasti LMS a LXP. Pořízení majoritního podílu umožní Scormiu rychleji růst a OKsystemu ovlivňovat směr dalšího rozvoje tak, aby byl nejen komplementární s našimi produkty a školicím centrem, ale především proto, aby se nám dále dařilo překračovat hranice ČR a dobývat zahraniční trhy," říká Vítězslav Ciml, ředitel a místopředseda představenstva OKsystem.

Vstup OKsystemu do Scormia vnímáme jako silný signál důvěry v naši vizi a schopnosti. Těší nás, že s námi do další etapy růstu vstupuje partner, který rozumí technologii i komplexnosti B2B řešení. Věříme, že společně dokážeme posunout digitální vzdělávání ve firmách na zcela novou úroveň," doplňuje Roman Sýkora, jednatel společnosti Sense4code.

Zdroj: OKsystem

Zuzana Peroutková Bičíková

OKsystem kupuje většinový podíl ve společnosti Sense4code

