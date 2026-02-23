Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Omdia: Apple a Honor ukusují z evropského koláče chytrých telefonů, trh ale skončil v záporných číslech

Omdia: Apple a Honor ukusují z evropského koláče chytrých telefonů, trh ale skončil v záporných číslech

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Apple iPhone a kabelová nabíječka USB-C nebo Type-C. EU nařizuje, aby všechna zařízení používala USB-C nebo Type-C.
Autor: Shutterstock
Evropský trh s chytrými telefony má za sebou další náročný rok. Dodávky formovaly nejen změny v poptávce, ale i nová pravidla pro ekologický design a povinné USB-C konektory.
Společnost Omdia ve své čerstvé zprávě o trhu chytrých telefonů uvádí, že dodávky v Evropě v loňském roce poklesly o 1 % na 134,2 milionu kusů. Tím se podle analytiků uzavřel rušný rok poznamenaný utlumenou poptávkou a novými požadavky na ekologický design a povinné používání konektoru USB-C.

Samsung ve vedení, Honor se dere do první pětky

Největším evropským prodejcem podle Omdie zůstává Samsung, přičemž jeho dodávky mírně vzrostly na 46,6 milionu kusů. Po slabé první polovině roku 2025, způsobené absencí řady Galaxy A0×, se vendor v druhé polovině roku zotavil, zejména díky zlevněné verzi Galaxy A16 a silnému úspěchu modelu Galaxy A56, který se vloni stal nejprodávanějším smartphonem v Evropě.

Omdia chytré telefony 2025Autor: Omdia

Apple mezitím za uplynulý rok posílil o 6 % na 36,9 milionu kusů a dosáhl rekordního 27% podílu na evropském trhu. Analytici si povšimli, že poptávka po obměně iPhonů prudce vzrostla, a to jak ze strany spotřebitelů, tak firem. Ve srovnání s ostatními trhy po celém světě patřil na našem kontinentu mezi nejvíce dodávané modely Applu nový iPhone 16e, což bylo dáno tím, že nahradil iPhone 14 a starší modely, jejichž výroba byla koncem 2024 ukončena kvůli nařízení o USB-C.

Na třetím místě s 16 % podílem zůstalo Xiaomi, i když jeho dodávky klesly o 1 % na 21,8 milionu kusů, což bylo ovlivněno především levnou řadou Redmi. Vendor ke konci roku rozšířil svou strategii „new retail“ i na Evropu – otevřel několik prodejen Xiaomi Store a rozšířil produktové portfolio ekosystému.

Motorola si udržela čtvrté místo navzdory poklesu o 5 % na 7,7 milionu kusů. Dodávky v první polovině roku vinou slabé poptávky klesaly, ale ve druhé polovině roku opět vzrostly, s dvouciferným růstem ve čtvrtém čtvrtletí. Vendor pokračuje v úspěšné expanzi na klíčových trzích včetně Polska, Itálie, Španělska a Velké Británie.

Do první pětky evropských značek nakoukl Honor, jehož dodávky vzrostly o 4 % na 3,8 milionu kusů, především díky cenově dostupné řadě X-series. Důraz na tuto řadu podle analytiků odráží snahu značky zvýšit svůj podíl, přítomnost a relevanci mezi klíčovými prodejními partnery – což jí pomáhá budovat základnu pro budoucí vstup do prémiového segmentu.

Omdia chytré telefony 2025Autor: Omdia

Cesta pro menší hráče: být jiný

„Pět největších evropských výrobců smartphonů dále posílilo svůj společný podíl, což ukazuje, do jaké míry je pro dlouhodobý úspěch v regionu zásadní škálování,“ komentuje zprávu Runar Bjorhovde, hlavní analytik společnosti Omdia.

Ačkoli se tržní podíly podle něj i nadále přesouvají směrem k největším hráčům, tvrdá konkurence mezi prodejními kanály přetrvává ve všech zemích, čímž roste potřeba odlišit se a lépe pochopit, jak nejúčinněji zaujmout zákazníky. Intenzivní soutěž v kanálech navíc zvyšuje ochotu prodejních partnerů zařadit do svých portfolií nové značky s atraktivními produkty a odlišnou identitou.

Omdia: Trh chytrých telefonů vloni vyrostl o 2 %, letos se neobejdeme bez výzev Přečtěte si také:

Omdia: Trh chytrých telefonů vloni vyrostl o 2 %, letos se neobejdeme bez výzev

„Ačkoli většina značek mimo nejsilnější pětku se vloni potýkala s překážkami, společnosti vivo, Nothing se sídlící v Londýně a Fairphone z Amsterdamu rostly o desítky procent. Tyto značky jsou výborným příkladem toho, že i v tak zavedeném, vyspělém a vysoce konkurenčním regionu lze uspět díky silné diferenciaci,“ zdůrazňuje analytik.

Letos přijde tlak na ceny a otázka priorit

V současné době však mezi vendory panují obavy ohledně cen pamětí, všímá si Omdia. V Evropě, která v roce 2025 tvořila pouze 10,8 % všech dodaných chytrých telefonů na světě, je největší otázkou, které značky budou ochotny region upřednostnit, pokud dojde ke zvýšení cen nebo nedostatku dodávek.

Omdia chytré telefony 2025Autor: Omdia

„Očekáváme, že největší výrobci budou díky svému rozsahu a pokrytí cenových pásem odolnější,“ konstatuje Runar Bjorhovde. „Pro řadu ostatních však bude klíčové najít správnou rovnováhu mezi regiony a trhy. Budování smartphonového byznysu v Evropě může být postupné a náročné, vyžadující dlouhodobé investice – a proto je velmi nákladné z něj ustoupit.“

„Nicméně i tváří v tvář krátkodobým obtížím musí být pro všechny hráče v oboru nejvyšší prioritou získání pozornosti a poptávky zákazníků. Jak výrobci, tak distributoři musejí nalézt klíčové body diferenciace, zaměřit se na hlavní fáze nákupního procesu a účinněji než kdy dříve udržet své zákazníky,“ uzavírá analytik Omdie.

Zdroj: Omdia

Omdia chytré telefony 2025Autor: Omdia
Omdia chytré telefony 2025Autor: Omdia
Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

