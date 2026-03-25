Přichází útlum? Dodávky tabletů vloni vyrostly o 9,8 %, s tím letos nepočítejme

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Shutterstock
Trh tabletů podle dat analytické společnosti Omdia sice v roce 2025 posílil bezmála o desetinu, letos ale bude zpomalovat. Větší rozmach brzdí nedostatek pamětí, jenž bude škrtit dostupnost a zvyšovat ceny.

Globální trh tabletů má podle analytické společnosti Omdia za sebou dalších, relativně úspěšných dvanáct měsíců – v roce 2025 připsal meziroční růst o 9,8 % na 162 milionů kusů, což představuje nejvyšší roční objem od pandemického boomu v roce 2020. Silná byla zejména vánoční sezóna, kdy se ve čtvrtém čtvrtletí prodalo 44 milionů zařízení. Analytici však upozorňují, že letošní rok přinese větší tlak na poptávku i dostupnost komponent.

Nejvýraznější dynamiku již tradičně přinesl závěr roku. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 se dodávky vyšplhaly na 44 milionů kusů. K růstu přispěla sezónní poptávka během svátků i předzásobení trhu před očekávaným omezením dodávek paměťových komponent.

Regionálně se nejrychleji rozvíjela střední a východní Evropa těsně následovaná regionem Asie a Tichomoří. Dvouciferný růst podle Omdie zaznamenaly všechny regiony s výjimkou Severní Ameriky. Tam však silná vánoční sezóna podpořená slevovými akcemi prodejců pomohla zmírnit meziroční pokles.

Omdia tablety 4Q25

Vývoj globálního trhu tabletů 2016–2025 

Autor: Omdia

Letos jen selektivní růst

Podle analytiků budou muset výrobci v nadcházejícím období pečlivě vyvažovat konkurenceschopnost a ziskovost. Další narušení trhu s paměťovými komponenty totiž ohrožuje dostupnost dodávek a může vést ke zvyšování cen. Příležitosti k růstu sice zůstanou, ale jen v některých oblastech.

Omdia tablety 4Q25

Podíl výrobců v 4Q25

Autor: Omdia

Analytici očekávají, že růst se bude soustředit zejména na obnovovací cykly prémiových a vlajkových modelů na vyspělých trzích a na poptávku ve veřejném sektoru v oblasti vzdělávání na rozvíjejících se trzích. Trh se tak může více polarizovat mezi prémiový segment a institucionální zakázky.

„Prodejci budou muset pečlivě vyvažovat konkurenceschopnost a ziskovost, protože další narušení trhu s pamětí ohrožuje dostupnost dodávek a zvyšuje ceny,“ doplnila Himani Mukkaová z Omdie. Podle ní se zároveň změní způsob uvádění tabletů na trh a bude se klást větší důraz na jejich roli v rámci širších technologických ekosystémů.

Výrobci budou více tlačit dopředu funkce napříč operačními systémy a využití umělé inteligence. Jako příklad Omdia uvádí vestavenou ambientní inteligenci Lenovo Qira, která funguje na Windows i Androidu a má nabídnout plynulejší uživatelský zážitek. Pozitivní impulz pro ekosystém generativní AI pak představuje spolupráce Applu a Googlu na využití Gemini pro budoucí funkce Apple Intelligence napříč celým portfoliem zařízení Applu.

Apple posílil vedení, Lenovo rostlo nejrychleji

Na sklonku roku globální trh tabletů meziročně vzrostl o deset procent. Apple si meziročně polepšil o 16,5 %, dodal 19,6 milionu iPadů a upevnil svou pozici tabletové jedničky. K výsledku přispěla silná poptávka po iPadu 11. generace a řadě iPad Pro s procesorem M5.

Na druhém místě skončil Samsung, kterého však více zasáhlo celkové zpomalení trhu. Jeho dodávky meziročně klesly o 9,2 % na 6,4 milionu kusů. Nejrychleji mezi hlavními výrobci rostlo Lenovo, které dodalo 3,9 milionu tabletů, což představuje meziroční nárůst o 36 %, podpořený navýšením dodávek před očekávaným zvýšením cen.

Čtvrtou příčku s dodávkami tří milionů kusů a růstem o 14,8 % obsadilo Huawei. První pětku uzavřelo Xiaomi s 2,8 milionu zařízení ve čtvrtém čtvrtletí a meziročním růstem o 10,1 %. Celoroční dodávky Xiaomi vzrostly oproti roku 2024 o 25 %.

Vývoj trhu tabletů v 4Q25 (miliony kusů)

Výrobce

Prodej 4Q25

Podíl 4Q25

Prodej 4Q24

Podíl 4Q24

Meziroč. změna

1. Apple

19,630

44,9 %

16,852

42,3 %

16,5 %

2. Samsung

6,444

14,7 %

7,096

17,8 %

–9,2 %

3. Lenovo

3,865

8,8 %

2,639

7,1 %

36,2 %

4. Huawei

3,029

6,9 %

2,542

6,6 %

14,8 %

5. Xiaomi

2,797

6,4 %

7,896

6,4 %

10,1 %

ostatní

8,000

18,3 %

39,862

19,8 %

–1,3 %

Celkem

43,765

100,0 %

39,862

100,0 %

9,8 %

Zdroj: Omdia

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

