Omdia: Prodeje televizorů stagnují, trh brzdí poklesy v Číně

Společnost Omdia (dříve Canalys) informuje, že celosvětové dodávky televizorů ve třetím čtvrtletí 2025 meziročně poklesly o mírných 0,6 % na 52,5 milionu kusů. Zatímco většina regionů se drží v zelených číslech, prudké propady v Číně trh dostaly do záporných čísel.
Analytici připomínají, že poptávku po televizorech v Číně v uplynulém roce podporovaly vládní dotace, ale v některých regionech se nyní finanční prostředky vyčerpávají a většina spotřebitelů již provedla upgrade. V důsledku toho v zemi meziročně poklesly dodávky o 11,2 %.
Na dalším klíčovém trhu, v Severní Americe, přitom prodeje vzrostly o 2,3 %. Spotřebitelé podle Omdie i nadále vzdorují očekávanému ekonomickému dopadu cel. Stejně pozoruhodný byl ve třetím čtvrtletí silný růst v Asii a Oceánii o 7,7 %, což naznačuje, že čínské televizní značky se zaměřují na sousední země, aby kompenzovaly klesající domácí poptávku.
Nucené změny ve strategiích
Prudký pokles dodávek v Číně podle odborníků poukazuje na to, jak závislý byl nedávný růst na uměle stimulované poptávce prostřednictvím vládních dotací. Vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky se nyní tenčí a mnoho spotřebitelů již v loňském roce provedlo upgrade, je pravděpodobné, že dodávky budou dalších několik kvartálů omezené.
Pro ostatní trhy to znamená, že čínské značky, jako jsou Hisense a TCL, se nepochybně budou orientovat na jiné regiony, aby si udržely svůj růstový trend. Ve sledovaném období roku 2025 si totiž meziročně polepšily o 11 %, resp. 2 %.
„Čínské značky již dosáhly významného pokroku v získávání podílu na světovém trhu a jejich utlumený místní trh pravděpodobně tuto snahu ještě akceleruje,“ podotkl Matthew Rubin z Omdie. „Problémy dělají cla v USA a kapacitní omezení v Mexiku, ale v Evropě a dalších asijských zemích, zejména v Indii, existují přístupnější příležitosti.“
Úhlopříčku raději menší
Omdia si rovněž povšimla, že zpomalení v Číně mělo dopad i na tempo růstu segmentu 80palcových a větších televizorů, jehož expanze se téměř snížila na polovinu z více než 40 % v každém kvartálu loňského roku na pouhých 23,1 % ve třetím čtvrtletí tohoto roku.
Ochlazení dopadlo i na kategorii televizorů s úhlopříčkou 70–79 – meziročně vyrostla jen o 1,1 %. To podle analytiků představuje strategické dilema pro čínské značky, které se zaměřily na levné televizory s velkou obrazovkou na klíčových trzích, jako je Severní Amerika a Čína.
S přesunem pozornosti do Evropy a Asie a Oceánie jsou preference průměrné velikosti podstatně menší – 62,8 palců v Číně ve srovnání s pouhými 45,5 palci v Asii a Oceánii.
Zdroj: Omdia