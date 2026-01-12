Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Omdia: Cloudová infrastruktura je v ráži, ve třetím čtvrtletí padaly rekordy

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
cloud cloudové služby infrastruktura
Autor: Depositphotos
Globální investice firem do cloudové infrastruktury ve třetím čtvrtletí překonaly hranici 102,6 miliardy dolarů. Podle analytiků se pozitivně projevuje posun od experimentů s umělou inteligencí k masivní implementaci do firemních provozů.

Podle zjištění společnosti Omdia se výdaje na služby cloudové infrastruktury, které zahrnují IaaS, PaaS, serverless a další služby provozované třetími stranami přes internet, zvýšily ve třetím čtvrtletí 2025 o 25 % meziročně a dosáhly objemu 102,6 miliardy dolarů. Růst tak zůstal nad hranicí 20 % už páté čtvrtletí v řadě, což poukazuje na stabilní dynamiku trhu i přesto, že se z experimentálních projektů AI přechází k jejich rozsáhlejším produkčním nasazením.

Hyperscaleři dál dominují trhu

Tři hlavní poskytovatelé cloudové infrastruktury – Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud – si udrželi své pozice z předchozího kvartálu a společně tvořili 66 % celosvětových výdajů na cloudovou infrastrukturu. Tito poskytovatelé hyperškálovatelných služeb zaznamenali společný meziroční růst tržeb o 29 %, což potvrzuje jejich silné postavení v segmentu.

AWS vedlo globální trh s podílem 32 % a meziročním růstem tržeb o 20 %, což podle Omdia představuje jeho nejsilnější výkon od roku 2022. Výsledky byly podpořeny uvolněním omezení nabídky výpočetních zdrojů a rostoucí poptávkou, kterou částečně generovala spolupráce s firmou Anthropic. K 31. září AWS vykázalo nevyřízené zakázky v celkové hodnotě 200 miliard USD.

IDC: Chytré telefony v roce 2025 rostly, tahounem je rekordní Apple

Microsoft Azure si udržel 22 % podíl na trhu a dosáhl robustního meziročního nárůstu tržeb o 40 %. Klíčovým faktorem byl prohlubující se strategický partnerství s OpenAI a rozšiřující se platforma Azure AI Foundry, která podporuje široké portfolio AI modelů a aplikací.

Google Cloud vykázal meziroční růst o 36 % a zvýšil svůj tržní podíl na 11 %. Růst byl tažen především nabídkou firemních AI řešení a expanzí portfolia modelů ve své platformě Vertex AI.

Omdia cloudová infrastruktura 3Q25Autor: Omdia

AI a platformové služby jako nový standard

Analytici Omdia upozorňují, že poptávka dnes již nepřichází jen od raných experimentů s umělou inteligencí, ale od projektů, které jsou nasazovány ve velkém měřítku v reálném provozu. Firmy čím dál více hodnotí cloudová řešení podle schopnosti podporovat více modelů najednou a spolehlivě provozovat AI agenty v produkčním prostředí. 

HR26

Hyperscaleři proto posouvají své strategie od optimalizace samotných modelů směrem k platformám, které zajišťují širší funkčnost, integraci různé AI technologie a robustní provozní nástroje.

Omdia cloudová infrastruktura 3Q25Autor: Omdia

Zdroj: Omdia

