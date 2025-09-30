TP-Link uvádí otočnou kameru Tapo C246D s duálními 2K 3MP objektivy a AI detekcí

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 1999 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-c246d/
Tapo C246D je vybavena duálními objektivy, které zajišťují panoramatický přehled i detailní sledování. Širokoúhlý objektiv nabízí úhel záběru 125° FOV pro celkový přehled, zatímco 6mm teleobjektiv s otočným mechanismem se zaměří na detaily a pohybující se objekty, takže není nutné instalovat více kamer, aby byly klíčové zóny pod kontrolou. Díky chytrému zaostření je možné jedním dotykem vybrat část obrazu ze širokoúhlého objektivu, na kterou se teleobjektiv hned zaměří, což umožňuje rychle reagovat na události a získat detailní záběr jediným kliknutím.
Kamera poskytuje rozlišení 2K 3MP (2304 × 1296 px) s jemnými detaily ve dne i v noci. Funkce chytrého nočního vidění nabízí tři režimy: barevné noční vidění s využitím světel, infračervené (IR) noční vidění s dosahem až 12 metrů a automatický Smart režim, který se přizpůsobí aktuálním světelným podmínkám. Teleobjektiv podporuje až 10,8násobný digitální zoom pro přiblížení vzdálených detailů.
Tapo C246D používá bezplatnou pokročilou AI detekci, která rozpoznává osoby, pohyb, domácí mazlíčky, vozidla a specifické zvuky jako pláč dítěte, štěkání psa, mňoukání kočky nebo rozbití skla. Funkce zón aktivity umožňuje omezit upozornění jen na důležité oblasti. Synchronizované chytré sledování zajistí, že když širokoúhlý objektiv zachytí pohyb, teleobjektiv se automaticky přepne a sleduje objekt v reálném čase.
Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu až do 512 GB nebo do šifrovaného cloudového úložiště Tapo Care (placená služba). Kamera podporuje kompresi H.264 a nahrávání s frekvencí až 15 snímků za sekundu (fps). Nastavení, přístup k záznamům a sdílení kamery řídí mobilní aplikace Tapo v češtině i slovenštině.
Krytí IP65 a provozní teplota od –20 °C do 50 °C zaručují spolehlivý provoz venku i uvnitř. Tapo C246D lze instalovat na stůl, strop, stěnu nebo na držák na sloup.
Vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou komunikaci v reálném čase, uživatelé mohou aktivovat vlastní světelné a zvukové alarmy k odrazení nezvaných hostů. Kamera je kompatibilní s Google Assistant, Amazon Alexa a Samsung SmartThings pro snadnou integraci do chytré domácnosti.
Zdroj: TP-Link