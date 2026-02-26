Channeltrends  »  Novinky  »  Panasonic představil 4K RGB laserový projektor PT-HTQ20

Panasonic představil 4K RGB laserový projektor PT-HTQ20

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Panasonic PT-HTQ20
Autor: Panasonic Connect Europe
Nový projektor Panasonic PT-HTQ20 přináší kvalitu 3čipové DLP projekce do 1čipové platformy. Novinka s jasem 20 000 lumenů, podporou barevného prostoru Rec. 2020 a 4K rozlišením je určena pro imerzní a zážitkové instalace, kde je klíčová maximální věrnost obrazu i provozní spolehlivost.

Model PT-HTQ20 byl uveden na veletrhu ISE 2026 jako první 1čipový DLP projektor značky Panasonic s podporou barevného prostoru Rec. 2020. Cílem bylo dosáhnout obrazové kvality typické pro 3čipovou DLP technologii, avšak v kompaktnějším a flexibilnějším řešení bez tradičních kompromisů.

Srdcem projektoru je nově vyvinutá technologie laserového světelného zdroje VIVID PRIME RGB. Ta umožňuje pokrytí více než 95 % barevného prostoru Rec. 2020 a zajišťuje vyvážený světelný výkon bez toho, aby byl jas upřednostněn na úkor barevné přesnosti. Výsledkem jsou živé, čisté barvy a konzistentní jas napříč celým obrazem.

Proprietární konstrukce RGB + fosfor zároveň zajišťuje plynulé tónové přechody při zobrazování standardního obsahu v prostoru Rec. 709. Vysokorychlostní přepínání barev technologie VIVID PRIME navíc účinně potlačuje duhový efekt, který bývá u 1čipových DLP projektorů v některých scénách patrný. To přispívá k vyššímu vizuálnímu komfortu a delší době sledování bez únavy očí.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Projektor nabízí 4K rozlišení realizované pomocí technologie Quad Pixel Drive a doplněné funkcí Gradation Smoother, která omezuje barevné pruhování a podporuje jemné přechody v digitálně generovaném i filmovém obsahu. Díky tomu je vhodný pro náročné aplikace v oblasti imerzních instalací, muzeí, tematických expozic i velkoformátových projekcí.

Z hlediska instalace a provozu navazuje PT-HTQ20 na osvědčenou platformu DLP projektorů Panasonic. Podporuje objektivy řady Panasonic D3 a montážní rámy známé například z modelu PT-RQ25K. Ochranný povlak desek plošných spojů zvyšuje odolnost vůči prachu a vlhkosti, zatímco mechanická clona chrání DMD čip při použití scénického osvětlení.

Bezfiltrační konstrukce umožňuje až 20 000 hodin bezúdržbového provozu. Spolehlivost v kritických instalacích podporuje redundance Multi-Laser Drive Engine a funkce Backup Input, která zajišťuje plynulý přenos signálu i při výpadku primárního vstupu.

Projektor je vybaven rozšiřujícím slotem kompatibilním s Intel SDM a podporuje aplikaci Smart Projector Control, funkci Remote Preview i software Panasonic Visual Software Suite pro centralizovanou správu a automatizaci pracovních postupů. To usnadňuje integraci do rozsáhlých projekčních systémů i komplexních AV instalací.

Dostupnost

Projektor Panasonic PT-HTQ20 bude dostupný od 4. čtvrtletí 2026.

Zdroj: Panasonic

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

U dědečkova stavu našla smysl. V Bílých Karpatech oživuje unikátní tkaní

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Počet nových pracovních míst prudce klesá

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas