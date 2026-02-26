Panasonic představil 4K RGB laserový projektor PT-HTQ20

- Výrobce: Panasonic
- Distributoři ČR: SWS
- Distributoři SR: Sofos
- Více informací: https://eu.connect.panasonic.com/cz/cs/projektory/pt-htq20
Model PT-HTQ20 byl uveden na veletrhu ISE 2026 jako první 1čipový DLP projektor značky Panasonic s podporou barevného prostoru Rec. 2020. Cílem bylo dosáhnout obrazové kvality typické pro 3čipovou DLP technologii, avšak v kompaktnějším a flexibilnějším řešení bez tradičních kompromisů.
Srdcem projektoru je nově vyvinutá technologie laserového světelného zdroje VIVID PRIME RGB. Ta umožňuje pokrytí více než 95 % barevného prostoru Rec. 2020 a zajišťuje vyvážený světelný výkon bez toho, aby byl jas upřednostněn na úkor barevné přesnosti. Výsledkem jsou živé, čisté barvy a konzistentní jas napříč celým obrazem.
Proprietární konstrukce RGB + fosfor zároveň zajišťuje plynulé tónové přechody při zobrazování standardního obsahu v prostoru Rec. 709. Vysokorychlostní přepínání barev technologie VIVID PRIME navíc účinně potlačuje duhový efekt, který bývá u 1čipových DLP projektorů v některých scénách patrný. To přispívá k vyššímu vizuálnímu komfortu a delší době sledování bez únavy očí.
Projektor nabízí 4K rozlišení realizované pomocí technologie Quad Pixel Drive a doplněné funkcí Gradation Smoother, která omezuje barevné pruhování a podporuje jemné přechody v digitálně generovaném i filmovém obsahu. Díky tomu je vhodný pro náročné aplikace v oblasti imerzních instalací, muzeí, tematických expozic i velkoformátových projekcí.
Z hlediska instalace a provozu navazuje PT-HTQ20 na osvědčenou platformu DLP projektorů Panasonic. Podporuje objektivy řady Panasonic D3 a montážní rámy známé například z modelu PT-RQ25K. Ochranný povlak desek plošných spojů zvyšuje odolnost vůči prachu a vlhkosti, zatímco mechanická clona chrání DMD čip při použití scénického osvětlení.
Bezfiltrační konstrukce umožňuje až 20 000 hodin bezúdržbového provozu. Spolehlivost v kritických instalacích podporuje redundance Multi-Laser Drive Engine a funkce Backup Input, která zajišťuje plynulý přenos signálu i při výpadku primárního vstupu.
Projektor je vybaven rozšiřujícím slotem kompatibilním s Intel SDM a podporuje aplikaci Smart Projector Control, funkci Remote Preview i software Panasonic Visual Software Suite pro centralizovanou správu a automatizaci pracovních postupů. To usnadňuje integraci do rozsáhlých projekčních systémů i komplexních AV instalací.
Dostupnost
Projektor Panasonic PT-HTQ20 bude dostupný od 4. čtvrtletí 2026.
Zdroj: Panasonic