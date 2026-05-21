Panasonic Projector & Display Corporation kupuje britský HIVE

Projekční a zobrazovací divize Panasonicu se rozšíří o společnost HIVE. Ta bude i nadále fungovat jako samostatná společnost s dodavatelsky neutrálním přístupem.

Společnost Panasonic Projector & Display Corporation (Panasonic) oznámila, že získala 100 % akcií britské mediální technologické společnosti Hive Media Control Ltd. (HIVE), čímž posílila své kapacity v oblasti přehrávání a řízení médií pro pohlcující a pevné instalační prostředí.

Tato akvizice představuje další krok v transformaci Panasonicu od výrobce zaměřeného primárně na hardware k širšímu ekosystému vizuálních řešení. Vendor tak rozšiřuje své portfolio nad rámec projekce a displejů také o software, workflow a integrovaná řešení pro distribuci médií.

Přečtěte si také:

Panasonic rozšiřuje portfolio displejů o řadu SQ3 a posiluje strategii MEVIX

„Jde o strategicky významný krok pro Panasonic, protože pokračujeme v rozvoji našeho podnikání směrem od hardwarově orientovaného modelu k širším vizuálním řešením a workflow službám,“ uvedl Yousuke Adachi, generální ředitel Panasonic Projector & Display Corporation.

„Pod značkou MEVIX, která zastřešuje naše vizuální řešení, jasně deklarujeme náš závazek přinášet zákazníkům hodnotu napříč celým workflow, nikoliv pouze na úrovni hardwaru. Tato akvizice představuje významný krok tímto směrem a důležitou součást dalšího růstu značky MEVIX,“ doplnil.

Propojené imerzivní zážitky

Panasonic vnímá trh mediálních serverů jako významnou růstovou oblast, kterou podporuje rostoucí poptávka po imerzivních atrakcích, muzeích, tematických instalacích a dalších trvalých vizuálních prostředích. HIVE si v tomto segmentu vybudoval silnou pozici díky kompaktnímu, škálovatelnému a do budoucna připravenému přístupu založenému na SDM architektuře a otevřeném ekosystému.

Spojením technologií společnosti HIVE pro přehrávání a řízení médií s projekčními a zobrazovacími technologiemi Panasonic získají zákazníci větší flexibilitu při nasazení, menší nároky na infrastrukturu, nižší počet externích zařízení, jednodušší kabeláž a efektivnější instalaci i provoz.

HIVE bude i nadále působit jako samostatná společnost s otevřeným a dodavatelsky neutrálním přístupem. Kontinuita bude zachována také pro stávající zákazníky a partnery HIVE, včetně těch, kteří řešení HIVE využívají ve spojení s projektory a LED displeji jiných značek než Panasonic.

Zdroj: Panasonic Projector & Display Corporation

