Panasonic Toughbook a Elvac budou lépe podporovat české zákazníky

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Včera

Podnikatelské potřesení rukou pro týmovou práci při fúzi a akvizici podniků, úspěšném vyjednávání, potřesení rukou, dva podnikatelé potřesení rukou s partnerem pro oslavu partnerství a koncepce obchodní dohody
Autor: Shutterstock
Spolupráce mezi oběma hráči trvá již řadu let a její rozšíření je reakcí na rostoucí poptávku po spolehlivých technologiích pro náročné pracovní podmínky.

Panasonic Toughbook, světový lídr v oblasti odolných mobilních zařízení, a česká technologická společnost Elvac oznámily rozšíření strategického partnerství. Cílem je poskytovat ještě lepší podporu zákazníkům z klíčových odvětví po celém území České republiky – zejména v energetice, průmyslu, logistice a veřejné správě.

„Elvac má silné technické zázemí a výbornou znalost místního trhu, říká Holger Gies, partner account manager DACH & CEE ve společnosti Panasonic Toughbook. „Je to ideální partner, který nám pomáhá dodávat hodnotu tam, kde je spolehlivost zařízení naprosto klíčová.“

Anketa Channeltrends: Zaostřeno na odolné mobily

Anketa Channeltrends: Zaostřeno na odolné mobily

Elvac, se sídlem v Ostravě, se specializuje na průmyslové IT a automatizační řešení. Společnost již mnohokrát integrovala zařízení Toughbook do náročných projektů a další rozšíření spolupráce je logickým krokem dalšího rozvoje.

Naši zákazníci často pracují v extrémních podmínkách – v dešti, prachu nebo při silných otřesech,“ zdůrazňuje Klára Kočarová, produktová manažerka společnosti Elvac. „Díky partnerství s Panasonic Toughbook můžeme zajistit ještě lepší technickou podporu a poradenství.“

Nové oblasti spolupráce: záchranné složky, servis a vozové parky

Jednou z priorit pro nadcházející období je podpora projektů pro zdravotnické záchranné týmy po celé České republice. Společnosti společně vyvíjejí řešení, která odpovídají specifickým potřebám složek integrovaného záchranného systému – zejména v Praze, kde spolehlivost zařízení může mít přímý dopad na lidské životy.

Panasonic investuje do evropských center v Cardiffu a Budapešti

Panasonic investuje do evropských center v Cardiffu a Budapešti

Zároveň se rozvíjí spolupráce v oblasti servisu a technické podpory vozových parků renomovaných značek. V dílenském prostředí, kde jsou zařízení vystavena extrémním podmínkám, si Toughbook získává uznání díky své odolnosti a dlouhé životnosti.

Channeltrends letní speciál

V následujících měsících se partneři zaměří na lepší koordinaci prodejních, marketingových a servisních aktivit. Zákazníci v České republice tak získají přístup k pokročilým odolným mobilním řešením, podpořeným profesionálním lokálním servisem.

Zdroj: Panasonic Toughbook

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

