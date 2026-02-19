Channeltrends  »  Novinky  »  Pavel Lískovec vede Loxone ve východní Evropě

Pavel Lískovec, ředitel společnosti Loxone pro východní Evropu
Autor: Loxone
Lískovec do Loxone nastoupil v roce 2016 jako pracovních zákaznické podpory, postupně se vypracoval až do nejvyšších pater.

Společnost Loxone oznámila, že jejím novým ředitele pro východní Evropu se stal Pavel Lískovec. Ten doposud vedl český trh, nyní zodpovídá za řízení a strategický rozvoj aktivit firmy v celém východoevropském regionu.

Nově má na starosti kromě Česka také Slovensko a Polsko a zároveň podporuje další trhy v regionu prostřednictvím distributorů, například v Maďarsku, Bulharsku či na Ukrajině.

„Tato nová role je pro mě nejen obrovskou profesní výzvou, ale také potvrzením, že dlouhodobé odhodlání a týmová práce přinášejí skutečné výsled­ky,“ komentuje Pavel Lískovec, ředitel pro východní Evropu společnosti Loxone. 

Mou ambicí je vybudovat z Loxone jednoznačného lídra v oblasti chytrých technologií na všech trzích, které nyní spadají do mé odpovědnosti. Věřím, že naše inovativní řešení budou i nadále měnit způsob, jak lidé žijí a pracují, zásadně snižovat energetickou náročnost budov a posouvat hranice udržitelnosti v celém regionu,“ dodává.

Pavel Lískovec působí ve společnosti Loxone od roku 2016. Kariéru zde zahájil na zákaznické technické podpoře, následně se věnoval školení instalačních partnerů, jejich rozvoji a navazování spolupráce s developery. Postupně vybudoval vlastní tým a převzal vedení české pobočky, kde mimo jiné založil oddělení Business Developmentu. Doposud zastával pozici Branch Managera. 

Pavel Lískovec vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou – SPŠSE Dukelská v oboru Elektroinstalace. Základy manažerských dovedností získal také díky působení na řídicí pozici ve vzdělávací instituci V-Studio. 

Ve volném čase se věnuje především rodině a rád tráví čas také s přáteli. Aktivní odpočinek nachází ve sportovních aktivitách, zejména v turistice a adrenalinových zážitcích, zajímá se o gastronomii a pravidelně si nachází prostor i pro vlastní kreativní projekty.

Zdroj: Loxone

