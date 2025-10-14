Channeltrends  »  Novinky  »  Philips uvádí monitor Evnia 25M2N3200U pro náročné hráče esportu

Philips uvádí monitor Evnia 25M2N3200U pro náročné hráče esportu

Dnes
Philips Evnia 25M2N3200U
Společnost Philips Monitors uvádí na trh nový monitor Philips Evnia 25M2N3200U jako stvořený pro soutěžní hráče, kteří chtějí z každé herní relace vytěžit maximum. Uživatelům nabízí hned trojnásobnou výhodu v podobě rychlosti, přesnosti a vizuální čistoty za dostupnou cenu.
  • Výrobce: Philips
  • Servis: Asupport
  • Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
  • Cena: 4975 Kč / 199 €
  • Více informací: https://www.evnia.philips/cz-cz

Díky spojení několika technologií navržených pro vylepšení herního zážitku zajišťuje tento model špičkový výkon v soutěžních hrách a eSportu, takže každá herní relace je tak vzrušující, jak jen je to možné.

Pokud jde o rychlost, jeho 25palcový panel Fast IPS, přetaktovatelná obnovovací frekvence 310 Hz a ultrarychlý Smart MBR s odezvou 0,3 ms zaručují ultra plynulý herní zážitek a bezchybně ostrý obraz v každém snímku. Hráči získávají skutečnou výhodu díky obrazu bez zpoždění a rozmazání a výrazně vyšší obnovovací frekvenci než u standardních displejů, zatímco nízké zpoždění vstupu poskytuje špičkový výkon v akčních hrách.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

V případě přesnosti a vizuální čistoty, jeho 16:9 Full HD displej s technologií SmartContrast poskytuje výrazný, jasný a detailní obraz s kontrastem a podsvícením, které se automaticky přizpůsobují tak, aby co nejlépe vyhovovaly obsahu na obrazovce. Díky přidanému výkonu DisplayHDR 400 si hráči mohou užít živé a realistické obrazy, které každou hru činí poutavější a pohlcující.

Philips Evnia 25M2N3200U nabízí hráčům širokou škálu funkcí, které jsou navrženy tak, aby jim poskytly výhodu nad konkurencí. Režim SmartImage Game jim umožňuje rychlý přístup k OSD s několika možnostmi, které jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly každému žánru, včetně stříleček z pohledu první osoby, závodních her, strategických her v reálném čase a dalších. Funkce Smart Crosshair vybírá doplňkovou barvu k zaměřovači hráčů, čímž zvyšuje přesnost míření, zatímco funkce Smart Sniper zlepšuje kontrolu hráčů při přiblížení cíle, aby jejich míření bylo stabilní a přesné. Funkce Stark ShadowBoost vylepšuje tmavé scény, aniž by přeexponovala světlejší, takže hráči vidí přesně bez ohledu na jas scény.

Kromě těchto mnoha funkcí obsahuje monitor také Evnia Precision Center, které uživatelům umožňuje optimalizovat a přizpůsobit monitor tak, aby odrážel jejich jedinečný herní styl. Hráči si mohou být jisti, že je postaráno i o jejich fyzické pohodlí, a to díky plně nastavitelnému stojanu pro maximální komfort a technologiím chránícím oči, jako jsou Flicker-Free a LowBlue Mode, které zabraňují únavě očí během dlouhých a intenzivních herních sezení.

Zdroj: MMD

