Podpora virtuálního prostředí Proxmox v Acronis Cyber Protect Cloud

- Výrobce: Acronis
- Distributoři ČR: Zebra systems
- Distributoři SR: Zebra systems
- Více informací: https://solutions.acronis.com
S Acronis Cyber Protect Cloud mohou MSP poskytovatelé nyní spravovat z jedné konzole zálohy pro VMware, Hyper-V, fyzické systémy a Proxmox VE. Mohou snadno provádět migrace mezi platformami, ukládat zálohy na lokální disky, do Acronis Cloudu nebo veřejného cloudu a provádět granulární obnovu pro kontejnery LXC.
K hlavním výhodám nové funkce patří:
• Spolehlivost: Řešení bezagentového zálohování je založeno na více než 20 letech zkušeností společnosti Acronis v oblasti ochrany dat.
• Flexibilita: Virtuální stroje a kontejnery je možné zálohovat do lokálního úložiště, úložiště Acronis Cloud nebo veřejného cloudového úložiště.
• Univerzálnost: Řešení podporuje migraci pracovních úloh do/z Proxmox VE.
Podpora Proxmox VE je poskytována ve speciálním pluginu/doplňku, který se instaluje společně se standardním agentem pro Linux. Řešení podporuje většinu typů virtuálních strojů a kontejnerových backendových úložišť. Pro zálohování virtuálních strojů neexistují žádná omezení a jsou podporována všechna úložiště virtuálních strojů.
Typickými scénáři jsou zálohování a obnova virtuálních strojů a kontejnerů Windows/Linux Proxmox VE běžících na Proxmox VE 8.2+, obnova na úrovni souborů, či obnova mezi platformami do/z virtuálních strojů Proxmox VE.
Zdroj: Acronis/Zebra systems