Poslechněte si náš podcast Ozvěny z kanálů

V úplně prvním rozhovoru ze září 2020 bývalý šéfredaktor ChannelWorldu Matěj Čuchna vyzpovídal dlouholetého šéfa českého Dellu Jiřího Kyselu, muže, který stál u řady milníků českého IT.
Podcastovou sérii po úspěšném začátku neplánovaně přerušila pandemie covidu-19, v září 2023 se ale vrátila s rozhovorem s Alešem Šafářem z TP-Linku, který hovořil o aktuálních trendech v sítích.
V roce 2024 navázala na moderování epizod nová šéfredaktorka ChannelWorldu Zuzana Peroutková Bičíková. Ta na úvod vyzpovídala Jana Dudu z PCV Computers, který dlouhodobě upozorňuje na důležitost celoživotního vzdělávání.
Hovořila i s Vítem Veveričíkem z eD system, dvojnásobným držitelem ceny pro nejpřínosnějšího člověka v distribuci podle zástupců společnosti HP.
Pozvání do podcastu přijal též Dalibor Smažinka z Axis Communications, odborník na problematiku videodohledu a souvisejících kyberbezpečnostních otázek.
Hostem další epizody byl obchodní ředitel EET Group Česká republika Jan Bartoš, jenž hovořil o jedné ze svých velkých vášní – profesionální audio a video kabeláži.
František Koutník, dlouholetý country manager MMD, zase poukázal, že na poli monitorů probíhá sbližování mezi kancelářským a gamingovým světem.
O cestě do světa chytrých technologií a propojování adrenalinových koníčků s produkty pro konektivitu zase hovořila Soňa Meszarošová ze Zyxelu.
Redakce ChannelWorldu vám přeje příjemný poslech.