Poslechněte si náš podcast Ozvěny z kanálů

redakce
12. 8. 2024
Autor: ChannelWorld
Zaujala vás podcastová série ChannelWorldu? Přinášíme malý souhrn dosud publikovaných epizod.

V úplně prvním rozhovoru ze září 2020 bývalý šéfredaktor ChannelWorldu Matěj Čuchna vyzpovídal dlouholetého šéfa českého Dellu Jiřího Kyselumuže, který stál u řady milníků českého IT.

Jiří Kysela (Dell): V IT jsem čtyřicet let, ale tento rok je velmi speciální
0:00/

Podcastovou sérii po úspěšném začátku neplánovaně přerušila pandemie covidu-19, v září 2023 se ale vrátila s rozhovorem s Alešem Šafářem z TP-Linku, který hovořil o aktuálních trendech v sítích.

Aleš Šafář (TP-Link): Můžete mít doma drahou elektroniku, bez kvalitního připojení ji ale naplno nevyužijete
0:00/

V roce 2024 navázala na moderování epizod nová šéfredaktorka ChannelWorldu Zuzana Peroutková Bičíková. Ta na úvod vyzpovídala Jana Dudu z PCV Computers, který dlouhodobě upozorňuje na důležitost celoživotního vzdělávání.

Jan Duda (PCV Computers): Obchod na nikoho nečeká, je nutné se vzdělávat
0:00/

Hovořila i s Vítem Veveričíkem z eD system, dvojnásobným držitelem ceny pro nejpřínosnějšího člověka v distribuci podle zástupců společnosti HP.

Vít Veveričík (eD system): Pověst máme jen jednu, dlouhodobé vztahy jsou klíčové
0:00/

Pozvání do podcastu přijal též Dalibor Smažinka z Axis Communications, odborník na problematiku videodohledu a souvisejících kyberbezpečnostních otázek.

Dalibor Smažinka (Axis Communications): Bezpečnost je nutné znát komplexně
0:00/

Hostem další epizody byl obchodní ředitel EET Group Česká republika Jan Bartoš, jenž hovořil o jedné ze svých velkých vášní – profesionální audio a video kabeláži.

Jan Bartoš (EET Group): ProAV technika je koláč, ze kterého si reselleři mohou ukousnout
0:00/

František Koutník, dlouholetý country manager MMD, zase poukázal, že na poli monitorů probíhá sbližování mezi kancelářským a gamingovým světem.

František Koutník (MMD): Tabulky vládnou světu, úhlopříčky monitorů na trend reagují
0:00/

O cestě do světa chytrých technologií a propojování adrenalinových koníčků s produkty pro konektivitu zase hovořila Soňa Meszarošová ze Zyxelu.

Zyxel dokáže zpříjemnit život i nomádům, vzkazuje v podcastu Soňa Meszarošová
0:00/

Redakce ChannelWorldu vám přeje příjemný poslech.

